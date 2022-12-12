Почему важно собирать доказательства о пережитом насилии в близких отношениях?

Часто говорят: бьет - значит любит. Именно близкие люди нередко причиняют больше всего боли, именно те, кто должны будто бы проявлять больше всего заботы, и поэтому в таких случаях помощи искать бывает трудно: жертва может одновременно бояться, ненавидеть и любить своего насильника. Преимущественно от насилия в близких отношениях страдают женщины, но ему могут подвергаться и мужчины.

Часто пострадавший от насилия в близких отношениях человек заблуждается, считая, что он сам виноват в случившемся, ему порой трудно об этом говорить. Терпеть насилие - не выход. Лучший способ прекратить насилие - говорить о нем, поскольку насилие растет в тишине. Если человек понимает, что в его близких отношениях, в его семье, что-то не так, то разумно будет попросить помощи, проконсультироваться со специалистами отдела помощи жертвам Департамента социального страхования по кризисному телефону 116 006 или обратиться в любой из женских опорных центров.

Насилию в близких отношениях нет оправдания!

Из всех случаев насилия в близких отношениях, зарегистрированных в полиции к 31 октября этого года, около 30% были расценены как преступления: причинение тяжкого вреда здоровью, сексуальное насилие, сводничество, а также угрозы, преследования, нарушения запрета на приближение и другие наказуемые в уголовном порядке деяния.

У испытавших насилие в близких отношениях людей перенесенная травма может иметь последствия в течение всей жизни. Поэтому самое главное, чтобы жертва могла получить необходимую поддержку. Еще важно остановить насилие и привлечь насильника к ответственности. И для этого нужны доказательства.

Особенность насилия в близких отношениях заключается в том, что часто оно происходит за закрытыми дверями, а других свидетелей, кроме насильника и его жертвы, нет. Поэтому собранные жертвой доказательства насилия - это лучшее или даже порой единственное свидетельство случившегося. Чтобы доказательства были пригодными и их можно было использовать в суде, их нужно собирать правильно.