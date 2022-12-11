5 мифов об уходе за кожей: проверь, веришь ли ты в какие-нибудь из них!

Эксперты рассказали, какие из этих правил являются истиной, а какие можно смело игнорировать — следование им никак не улучшит состояние твоей кожи.

Чем больше пьешь, тем лучше кожа

„Это один из самых больших мифов: увеличение потребления воды никак не влияет на морщины или гладкость кожи. Никаких научных данных, подтверждающих связь, просто нет“, — объясняет дерматолог Анджали Махто.

Надо менять косметику, иначе кожа к ней привыкнет

„Люди часто считают, что средства со временем перестают работать, потому что кожа к ним привыкает. Это не так. Скорее всего, ваша кожа просто пытается сказать вам, что ей нужно что-то другое. Я всегда напоминаю клиентам, что уход надо менять в зависимости от сезона: оставить прежними основные средства, но добавить к ним, например, новую сыворотку или активные ингредиенты для решения какой-то проблемы“, — говорит косметолог Микаэлла Болдер.

При уходе за кожей надо отталкиваться от возраста

„Схема ухода за кожей всегда должна составляться, исходя из ваших конкретных проблем, а не количества прожитых лет. Не бывает двух „одинаковых возрастов“ — например, представители разных национальностей стареют по-разному, также надо учитывать особенности образа жизни. Выбирать средства исключительно по возрасту — плохая идея. Начните с определения сложностей, затем найдите подходящие для их решения ингредиенты“, — советует Махто.

Двойное очищение нужно проводить ежедневно

„Многие женщины думают, что кожу надо всегда очищать дважды — сначала средством на масляной основе, а затем — гелем или пенкой на водной основе, но это скорее верный способ пересушить лицо. Двойное очищение иногда полезно вечером для удаления макияжа и загрязнений, но оно не должно становиться привычкой — используйте его только время от времени“, — рекомендует косметолог и экспертка по ЗОЖ Эбигейл Джеймс.

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