Танцовщица Ирина Ситник рассказала, почему партнеры часто влюбляются в друг друга и чем танцы могут помочь Юри Ратасу в политике

Мне кажется, переключение в другую деятельность потом тебе поможет в основной работе и даст новое дыхание, может, какой-то новый взгляд, ты посмотришь с другой стороны на проблему, и откроются другие коридоры.

Скажу без доли лукавства: я поклонница Юри Ратаса в этом шоу. Хотя когда были названы пары, появились сомнения: может, это какой-то политический ход, как может танцевать человек, который никогда этим не занимался? Но он просто умница: очень ответственно подошёл к этому проекту, тренировался два раза в день. И у него были самые сложные программы, с которыми он отлично справлялся. Кристина в очередной раз проявила себя как хороший грамотный тренер: научить с нуля уже взрослого человека очень сложно.

Если актёры играют любовь в спектакле, кто-то тоже думает, что они должны быть в отношениях и за сценой. Танцы - та же самая игра. Артисты должны передать в танце историю своей любви. А история может быть разной: в одном танце заигрывание, начало отношений, румба — это уже любовь, пасодобль — ссора. И нужно всё это показывать эмоционально. И довольно много пар действительно сходились в жизни: мне кажется, процентов пятьдесят. Но не всегда это приводит к созданию семьи. Если потом ссорятся, возникают сложности. Эмоции бытовые часто переносят в танцы — особенно девушки. Но опытный мудрый тренер пару сохранить сможет.

Многие родители думают, что если отдать мальчика в бальные танцы, он будет чувствительным или женоподобным. Но это мнение людей, которые не очень хорошо посвящены во внутренние процессы танцев. Напротив, здесь прививаются такие качества характера, как умение общаться с противоположным полом, мужественность, ответственность. Мальчики становятся более уверенными в себе, открываются эмоционально. Возможно, эта эмоциональность кого-то и сбивает с толку. Если говорить о физическом развитии, то оно получается гармоничным: фигуры танцоров вызывают восхищение. Бывает, что кто-то одновременно занимается футболом и танцами — и после танцев становится успешнее в футболе: улучшаются координация и скорость. И даже борьбе танцы не мешают.

Я считаю, что каждого человека можно научить танцевать. Это вопрос времени и количества тренировок. Тело нарабатывается, всё можно развить. Ну и важно личное желание. Многие сами ставят себе блок в голове, и он не даёт расслабиться. Наоборот: надо верить в себя и доверять тренеру.

Как начинала

Я начинала лет в 6, был кружок при детском садике. И мне уже тогда очень нравились латиноамериканские ритмы. После этого мы с партнёром решили продолжить и пошли в дом культуры. И так я танцевала до 10-го класса включительно. У меня был прекрасный педагог Владимир Тужилкин, был очень дружный клуб. От того времени остались самые тёплые воспоминания.

На республиканских соревнованиях меня заметил очень титулованный таллиннский тренер Эдуард Коротин. Он дал мне толчок в другую жизнь и открыл мир бального танца ещё больше. В плане бытовых условий переезд в Таллинн оказался сложным. Вроде бы, девочка была уже взрослая и самостоятельная, но ещё несовершеннолетняя. Мы начали снимать квартиру с маминой подругой и её дочкой, которая поступила в вуз. Жили в однокомнатной квартире душа в душу, до сих пор дружим. В клубе же были постоянные тренировки, постоянные соревнования. Мы много ездили, и я даже часто пропускала школу. 11-12 классы просто пролетели незаметно. Но я не жалею. Это был колоссальный опыт: я научилась совмещать столько всего одновременно! В результате школу закончила без троек, а параллельно стала чемпионкой Эстонии и даже успевала общаться со сверстниками.

Уход из клуба

Бывают моменты в любых отношениях, когда кто-то их перерастает. В какой-то момент я почувствовала, что уже долго проработала в клубе, и стали появляться мысли, что хочется попробовать что-то своё. И это удачно совпало с декретом.

Я нашла помещение и пошла дальше. К тому времени у меня были и тренерские категории, и опыт судейства, так что всё этому благоприятствовало. Открылись мы в сложное время: был ковид, ограничения. Но дети пришли и остались даже после перехода тренировок в онлайн.

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