10.12.2022, 15:01
Опасные признаки, которые могут указывать на инсульт и на которые необходимо быстро реагировать(1)
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Признаки инсульта проявляются внезапно, и их бывает трудно распознать, поскольку они могут варьироваться в зависимости от человека. Naistekas со ссылкой на Naisteleht напоминает вам о четырех признаках, при появлении которых нужно действовать быстро.
Когда человек впервые ощущает потерю равновесия, слабость в одной стороне тела, замедление речи, опускание или отсутствие движения одной стороны лица - это признаки инсульта. Немедленно вызовите скорую помощь или сами обратитесь в травмпункт. Даже если симптомы проходят, вам следует обратиться к врачу, потому что это может повториться и в следующий раз быть более тяжелым. „Время - это мозг, поэтому чем раньше вы начнете действовать, тем лучше“, - говорит медик Микк.