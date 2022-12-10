Опасные признаки, которые могут указывать на инсульт и на которые необходимо быстро реагировать

Когда человек впервые ощущает потерю равновесия, слабость в одной стороне тела, замедление речи, опускание или отсутствие движения одной стороны лица - это признаки инсульта. Немедленно вызовите скорую помощь или сами обратитесь в травмпункт. Даже если симптомы проходят, вам следует обратиться к врачу, потому что это может повториться и в следующий раз быть более тяжелым. „Время - это мозг, поэтому чем раньше вы начнете действовать, тем лучше“, - говорит медик Микк.