Красота и здоровье
10.12.2022, 10:20

Какой витамин нужно принимать, чтобы уменьшить седину в волосах — и в каких продуктах его больше всего

 
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ФОТО: Olga Ekaterincheva | Shutterstock

Заметила, что у тебя стали сильно седеть волосы? Причина может крыться в дефиците этого важного микроэлемента, отвечающего за пигментацию волос.

Седеющие волосы — состояние, которого не избежать. У некоторых первая седина появляется еще в юности — из-за генетических особенностей организма. Другие же хвастаются естественным оттенком шевелюры и в 45+ — вызывая зависть у тех, кто давно скрывает серебристые волоски окрашиванием.

Седые волосы — это абсолютно нормально. А иногда даже стильно! Однако если тебе еще нет 40 лет, а волосы начинают заметно седеть, это повод провериться на дефицит полезных микроэлементов в организме. Вполне возможно, тебе не хватает некоторых витаминов, — и твой организм потихоньку запускает программу преждевременного старения.

Главным витамином, отвечающим за появление седины, ученые называют В12 (цианкобаламин). Витамин В12 поддерживает нервную систему, отвечает за репродуктивную функцию и опорно-двигательный аппарат — и наряду с этим влияет на пигментацию волос.

Именно поэтому резкое появление седины медики нередко связывают с возможным развитием серьезных состояний — например, со злокачественной анемией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и ранней менопаузой.

К сожалению, норму витамина В12 сложно получить исключительно из еды. Этот микроэлемент не содержится в овощах, фруктах, грибах, злаковых или орехах. Ими богаты исключительно продукты животного происхождения.

Витамина В12 много:

  • В мясе — в говядине и курином филе

  • В субпродуктах — особенно в печени и почках

  • В рыбе и морепродуктах

  • В яйцах

  • В молоке, йогурте и сыре

Если в твоем рационе превалируют растительные продукты, следует задуматься о периодическом приеме БАДов с В12 в составе. Да и в целом этот микроэлемент будет особенно полезно принимать в зрелом возрасте — но только с учетом рекомендаций врача.

Источник: Voice Mag

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