Какой витамин нужно принимать, чтобы уменьшить седину в волосах — и в каких продуктах его больше всего
Заметила, что у тебя стали сильно седеть волосы? Причина может крыться в дефиците этого важного микроэлемента, отвечающего за пигментацию волос.
Седеющие волосы — состояние, которого не избежать. У некоторых первая седина появляется еще в юности — из-за генетических особенностей организма. Другие же хвастаются естественным оттенком шевелюры и в 45+ — вызывая зависть у тех, кто давно скрывает серебристые волоски окрашиванием.
Седые волосы — это абсолютно нормально. А иногда даже стильно! Однако если тебе еще нет 40 лет, а волосы начинают заметно седеть, это повод провериться на дефицит полезных микроэлементов в организме. Вполне возможно, тебе не хватает некоторых витаминов, — и твой организм потихоньку запускает программу преждевременного старения.
Главным витамином, отвечающим за появление седины, ученые называют В12 (цианкобаламин). Витамин В12 поддерживает нервную систему, отвечает за репродуктивную функцию и опорно-двигательный аппарат — и наряду с этим влияет на пигментацию волос.
Именно поэтому резкое появление седины медики нередко связывают с возможным развитием серьезных состояний — например, со злокачественной анемией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и ранней менопаузой.
К сожалению, норму витамина В12 сложно получить исключительно из еды. Этот микроэлемент не содержится в овощах, фруктах, грибах, злаковых или орехах. Ими богаты исключительно продукты животного происхождения.
Витамина В12 много:
В мясе — в говядине и курином филе
В субпродуктах — особенно в печени и почках
В рыбе и морепродуктах
В яйцах
В молоке, йогурте и сыре
Если в твоем рационе превалируют растительные продукты, следует задуматься о периодическом приеме БАДов с В12 в составе. Да и в целом этот микроэлемент будет особенно полезно принимать в зрелом возрасте — но только с учетом рекомендаций врача.
Источник: Voice Mag