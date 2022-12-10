Какой витамин нужно принимать, чтобы уменьшить седину в волосах — и в каких продуктах его больше всего

Седеющие волосы — состояние, которого не избежать. У некоторых первая седина появляется еще в юности — из-за генетических особенностей организма. Другие же хвастаются естественным оттенком шевелюры и в 45+ — вызывая зависть у тех, кто давно скрывает серебристые волоски окрашиванием.

Седые волосы — это абсолютно нормально. А иногда даже стильно! Однако если тебе еще нет 40 лет, а волосы начинают заметно седеть, это повод провериться на дефицит полезных микроэлементов в организме. Вполне возможно, тебе не хватает некоторых витаминов, — и твой организм потихоньку запускает программу преждевременного старения.

Главным витамином, отвечающим за появление седины, ученые называют В12 (цианкобаламин). Витамин В12 поддерживает нервную систему, отвечает за репродуктивную функцию и опорно-двигательный аппарат — и наряду с этим влияет на пигментацию волос.

Именно поэтому резкое появление седины медики нередко связывают с возможным развитием серьезных состояний — например, со злокачественной анемией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и ранней менопаузой.

К сожалению, норму витамина В12 сложно получить исключительно из еды. Этот микроэлемент не содержится в овощах, фруктах, грибах, злаковых или орехах. Ими богаты исключительно продукты животного происхождения.

Витамина В12 много:

В мясе — в говядине и курином филе

В субпродуктах — особенно в печени и почках

В рыбе и морепродуктах

В яйцах

В молоке, йогурте и сыре

Если в твоем рационе превалируют растительные продукты, следует задуматься о периодическом приеме БАДов с В12 в составе. Да и в целом этот микроэлемент будет особенно полезно принимать в зрелом возрасте — но только с учетом рекомендаций врача.