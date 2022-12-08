08.12.2022, 19:39
Планируете остаться друзьями с бывшим? У психологов есть свое мнение(2)
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Многие отношения выдерживают испытание временем благодаря любви, привычкам и взаимопониманию, в то время как другие распадаются по разным причинам. Но многие из тех, кто расстался, все равно стараются остаться друзьями. Хорошая ли это идея, задается вопросом редакция Naistekas?
Психологи утверждают, что это не так. Существуют исследования, подтверждающие, что отрешение активирует в мозге те же механизмы, что и у токсикомана после отказа от наркотиков. Другими словами, любовь порождает зависимость, и в случае расставания неплохо было бы провести чистку организма. Так что оставаться друзьями - не самая лучшая идея. Что будет, если вы останетесь друзьями?
Что будет, если вы останетесь друзьями?