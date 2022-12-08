Планируете остаться друзьями с бывшим? У психологов есть свое мнение

Психологи утверждают, что это не так. Существуют исследования, подтверждающие, что отрешение активирует в мозге те же механизмы, что и у токсикомана после отказа от наркотиков. Другими словами, любовь порождает зависимость, и в случае расставания неплохо было бы провести чистку организма. Так что оставаться друзьями - не самая лучшая идея. Что будет, если вы останетесь друзьями?



Что будет, если вы останетесь друзьями?