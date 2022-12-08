Марс снижает уровень нашей активности, но не стоит сдаваться! Прогноз на декабрь от астролога RusDelfi

В декабре нас ждет зимние солнцестояние (21 декабря) и уже в конце года день начнет медленно увеличиваться. В мифологии это представляется победой светлых сил над темными. Солнце является центром нашей системы, потому главные праздники во всех культурах всегда были приурочены к 4 главным точкам: зимнему и летнему солнцестоянию, осеннему и летнему равноденствию.

Давайте посмотрим основные тенденции этого месяца с точки зрения Ведической астрологии Джйотиш.

Марс продолжает быть ретроградным, что снижает в целом уровень нашей активности, но все равно не сдавайтесь и не останавливайтесь на пол пути, так как результат, полученный в конце процесса, вас порадует.

Энергетика знака Скорпиона за последний месяц открыла многим глаза, пришлось увидеть не совсем приятные вещи в себе и в близких. Сейчас Меркурий и Венера перешли в знак целеустремленного Стрельца, обе планеты находятся в обители справедливости. Очень хорошее время для прояснения отношений. Постарайтесь быть предельно честными, в первую очередь с собой, нет смысла манипулировать. Вы выиграете намного больше, если ваш диалог будет основан на правде.

Последнее Полнолуние в этом году - 7-8 декабря. Сильная Луна в знаке Тельца соединяется с ретроградным Марсом. Конфликт между хочу и могу. Лучше держаться от торговых центров подальше, так как желания покупок могут быть совершенно необоснованы их необходимостью.

15-17 декабря - переход Солнца в знак Стрельца. Резкая смена настроения, потерянность. Последущие пару дней усталость, смешанная с предвкушением праздников, легкая разочарованность. Энергетика месяца будет склонять к ненужным тратам, но не только потому, что праздник уже близко. Вместо походов по магазинам лучше проведите больше времени с друзьями и близкими, энергетика месяца способствует душевному общению и дает возможность решить сложные, казалось бы неразрешимые ситуации на более высоком уровне с выгодой для всех сторон.