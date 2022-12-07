Еда для страсти: 10 афродизиаков и блюда, в которые их можно положить

1. Фиги — в смузи и десерт

Этот фиолетовый фрукт полон аминокислот, которые участвуют в создании оксида азота. А он улучшает кровоток, в том числе в интимной области, что важно для возбуждения. Добавь 2-3 фиги в смузи (например, молоко, банан, фиги, мед) или десерт — и полезное блюдо поможет разбудить себе страсть.

2. Чеснок — в суп, салат и горячее

Полезные вещества в чесноке тоже участвуют в синтезе оксида азота, а в некоторых случаях он даже от эректильной дисфункции помогает. Только не увлекайся, потому что аромат у него весьма стойкий!

3. Шпинат — в гамбургер или салат

Замени им листовой салат. Шпинат содержит магний, который способствует лучшему кровоснабжению организма, а также повышает уровень гормонов и наполняет энергией.

4. Грецкий орех — в салат

Почти любой салат можно улучшить с помощью орехов. В грецких содержится много жирных кислот омега-3, важных для работы сердца и сосудов. Кроме того, они работают как антидепрессанты.

5. Базилик — в салат и горячее

В нем содержатся флавоноиды, которые обладают противовоспалительным эффектом и повышают либидо.

6. Мед — в салат и десерт

Мед содержит немало полезных веществ, в том числе бор, который пробуждает страсть. Салат можно заправить соусом из меда, горчицы и сметаны.

7. Гранат — в салат и гарнир

Зерна граната богаты антиоксидантами, которые к тому же еще и настроение повышают. Гранат отлично гармонирует со многими салатами, а также с гарнирами вроде риса и злаков.

8. Ваниль — в кофе

Только не перепутай ее с ванилином! Это хороший подсластитель, который снижает уровень кортизола и успокаивает нервную систему. А кофе вдобавок бодрит и создает настроение для утреннего секса.

9. Икру — в блины и на бутерброды

В икре много витаминов и антиоксидантов, можно добавлять ее в блюда или есть просто так.

10. Шоколад — на десерт

Он богат теобромином, который участвует в выработке „гормона радости“ серотонина и поднимает настроение.