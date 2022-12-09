„Муж перестает распознавать мой голос“. Корреспондентки RusDelfi - о том, как смотрят чемпионат мира их вторые половины(2)
1. Муж отключается от всего мира
Мой супруг, который в обычное время отличается хладнокровностью и умением владеть собой в разных житейских ситуациях, и обычно носит непроницаемое выражение лица, сразу же меняется, когда начинается чемпионат мира по футболу.
Тут он перестает отличаться от остальных мужчин: он отменяет все дела на вечер, садится на диван (с размаху и рискуя его проломить) и включает телевизор (как и миллионы мужей по всему миру). С момента, когда начинают мелькать первые кадры, муж перестает распознавать мой голос и вообще иные внешние раздражители. Он не пьет пиво и не употребляет какие-либо закуски во время просмотра: человек загипнотизирован происходящим и несколько часов сидит в одной позе, подскакивая и восклицая что-то неразборчивое на всех доступных ему языках, когда что-то идет не так (или наоборот, у команды, за которую он болеет, очень хорошо идут дела).
Здесь я бы отметила, что сложившееся представление о разнице темпераментов представителей разных национальностей не соответствует действительности во время футбольных событий: в это время все превращаются в истовых болельщиков и криками поддерживают любимую команду.
2. Есть много других важных тем
ЧМ никак не влияет на мою жизнь. Муж не смотрит. О событиях узнаю из прессы, но свое внимание на них не концентрирую.
В этом году есть много более важных тем, поэтому ЧМ кажется чем-то несущественным и даже не возникает желания вникать, что там происходит.
3. Роналду и накал эмоций
ЧМ я смотрю только из-за Роналду... шутка. Да, Роналду мне нравится, но футбол я скорее смотрю из-за накала эмоций, а если все доходит до серии пенальти, то это вообще невероятное напряжение.
На футбол меня подсадила моя работа. Первый раз я пошла в спорт-бар, чтобы снять репортаж, а заодно и поболеть - это было на прошлом Евро-2020. Тогда мне прямо зашла атмосфера бешеных кричащих болельщиков и единый футбольный экстаз.
За ЧМ собираюсь более пристально следить со стадии четвертьфиналов. Еще у меня немного женский подход к выбору команды, за которую я буду болеть - когда в самом начале показывают всех футболистов, то я решаю визуально, кто мне больше нравится - за тех и болею. Хочу отметить, как в последнее время качественно продвинулась графика и видеоповторы, ради такой сочной картинки и не жаль, что ты находишься не на трибуне, а дома перед экраном. Слышала, что фаворит у многих Бразилия - согласна, тоже желаю им победы!
4. Никогда не была болельщицей, но после замужества появился повод
Я никогда не интересовалась футболом и не видела смысл в том, чтобы болеть за события или действия, на которые сам никак повлиять не можешь. В семье у меня тоже никто не был болельщиком. Разве что хоккей могли глянуть. И то, крайне редко.
Но после того, как я вышла замуж за бразильца, можно сказать, что отношение поменялось. Во всяком случае, появился повод быть в курсе событий. Я не смотрю каждый матч, но мне доставляет радость и удовольствие поддерживать мужа и болеть вместе с ним за бразильскую команду и радоваться красивым голам. В конце концов, быть открытым к новому и проводить время вместе, смотря футбол, это прекрасно.
Между собой мы шутим, что вряд ли когда-то будем конфликтовать или окажемся по разные стороны баррикад, так как Эстония и Бразилия на соревнованиях, насколько я знаю, пересекаются примерно никогда.
5. Для просмотра футбола очень нужен компаньон
Мой муж обожает футбол, болеет всегда всей душой. Не пропускает практически ни одного матча. Последние пару лет он работает в баре, где часто собираются любители спорта пропустить стаканчик и попереживать совместно за судьбу команд. Но мне в нем это нравится - умение увлекаться и эмоционально включаться в то, что тебе интересно.
Увы, я сама так и не смогла пробудить в себе интерес такой же интенсивности. В этом году футболом заинтересовалась наша дочь, но пока это осталось в теории - первая же попытка посмотреть вместе матч и вникнуть в правила закончилась минут через 15. Так что во время этого чемпионата муж завел пса. Подозреваю, что все же отчасти - чтобы было-таки с кем смотреть футбол:)
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