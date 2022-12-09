„Муж перестает распознавать мой голос“. Корреспондентки RusDelfi - о том, как смотрят чемпионат мира их вторые половины

1. Муж отключается от всего мира

Мой супруг, который в обычное время отличается хладнокровностью и умением владеть собой в разных житейских ситуациях, и обычно носит непроницаемое выражение лица, сразу же меняется, когда начинается чемпионат мира по футболу.

Тут он перестает отличаться от остальных мужчин: он отменяет все дела на вечер, садится на диван (с размаху и рискуя его проломить) и включает телевизор (как и миллионы мужей по всему миру). С момента, когда начинают мелькать первые кадры, муж перестает распознавать мой голос и вообще иные внешние раздражители. Он не пьет пиво и не употребляет какие-либо закуски во время просмотра: человек загипнотизирован происходящим и несколько часов сидит в одной позе, подскакивая и восклицая что-то неразборчивое на всех доступных ему языках, когда что-то идет не так (или наоборот, у команды, за которую он болеет, очень хорошо идут дела).

Здесь я бы отметила, что сложившееся представление о разнице темпераментов представителей разных национальностей не соответствует действительности во время футбольных событий: в это время все превращаются в истовых болельщиков и криками поддерживают любимую команду.



2. Есть много других важных тем

ЧМ никак не влияет на мою жизнь. Муж не смотрит. О событиях узнаю из прессы, но свое внимание на них не концентрирую.

В этом году есть много более важных тем, поэтому ЧМ кажется чем-то несущественным и даже не возникает желания вникать, что там происходит.

3. Роналду и накал эмоций

ЧМ я смотрю только из-за Роналду... шутка. Да, Роналду мне нравится, но футбол я скорее смотрю из-за накала эмоций, а если все доходит до серии пенальти, то это вообще невероятное напряжение.

На футбол меня подсадила моя работа. Первый раз я пошла в спорт-бар, чтобы снять репортаж, а заодно и поболеть - это было на прошлом Евро-2020. Тогда мне прямо зашла атмосфера бешеных кричащих болельщиков и единый футбольный экстаз.