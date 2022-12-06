Pantone назвали цвет 2023 года. Как его выбирают и зачем это нужно?

По мнению Pantone, главный оттенок года — это „цветной снимок того, что мы видим в глобальной культуре, он выражает общее настроение“. То есть попытка перевести происходящее в мире на язык цвета, но, как правило, с уклоном в оптимизм: вот нынешний цвет года — красно-малиновый — хоть и выглядит довольно тревожным, должен символизировать „смелость, энергию и оптимизм“, а главный оттенок 2022-го — вариант лавандового — отражает „креативность, воображение и продвижение вперед“. Кстати, цвет 2022-го впервые не выбрали из существующей палитры оттенков, а смешали с нуля, обратившись в том числе к новым цифровым технологиям.

Это задача не такая простая, как кажется. Специалисты Pantone уже весной начинают исследование, которое длится почти девять месяцев. Тут нет искусственного интеллекта или анализа больших данных: аналитики работают „чутьем“, отсматривают модные показы, выставки, новое кино. По итогу команда института собирается на секретное обсуждение и выбирает оттенок, основываясь на своих наблюдениях.

А институт при компании — это исследовательское подразделение, анализирующее цветовые тренды и предсказывающее их. Эксперты там опираются на данные из самых разных областей культуры, следят за общественной жизнью, используют знания по психологии цвета. Они работают с модным и лайфстайл-рынком и помогают дизайнерам с прогнозами. Главный оттенок предстоящего года назначается каждый декабрь — и уже более 20 лет, с 2000-го.

Институт цвета Pantone — часть компании Pantone, которая существует еще с середины прошлого века. Она занимается разработкой оттенков и палитр, которые используются в создании красок, разных областях дизайна и производства. Pantone и сами начинали как производители пигментов, но затем еще и перешли к вопросам стандартизации цветов и разработали Pantone Matching System: каталогизировали оттенки, присвоили им номера и названия. Получилось удобно для любых работ, где есть цвет, от покраски стен до верстки сайтов. Собственно краски, кстати, Pantone тоже до сих пор производят.

Интересно, что не всегда специалисты могут сойтись на каком-то одном оттенке. Например, в 2021 году их было сразу два: ярко-желтый и спокойный серый, а до этого два цвета года назывались в 2016-м — это были оттенки розового и сиреневого.

Кроме самого цвета, который имеет свой уникальный номер, важно еще и название. Каждый оттенок называют ассоциативно, чтобы расширить его толкование. Важно сделать так, чтобы человек, услышав описание цвета, мог его представить с наибольшей точностью, так что для оттенков ищут эмоционально окрашенные эпитеты. И желтый становится „освещающим“ (Illuminating), серый — „предельным“ (Ultimate Gray), а сиреневый — „очень красивым“ (Very Peri).

Зачем выбирают цвет года?

Из вышесказанного становится понятно, что „цвет года“ берется не с потолка — этот оттенок уже набирает популярность во всех сферах культуры, и специалисты института просто его выцепляют из инфополя. Но все же у Pantone есть изрядное влияние, и благодаря „официальному титулу“ выбранный цвет становится еще популярнее, получается эффект снежного кома.

У выбора цвета года есть и коммерческая сторона, начиная с очевидных вещей вроде мерча, который доступен тут же, на сайте Pantone, и заканчивая сотрудничествами с разными брендами: например, у косметического гиганта Sephora выходят специальные совместные коллекции с Pantone, посвященные главному оттенку года, а еще с компанией сотрудничает российская марка одежды Monochrome, выпуская тематические монохромные толстовки и свитеры. Большие модные дома, впрочем, едва ли ориентируются на предсказания Института цвета (да и коллекции разрабатываются за полгода до показов — дизайнеры едва ли успеют добавить цвет года). Зато в медиа потом возникают упоминания, если кто-то попадает в тренд, — и опять получается подогрев интереса, все в плюсе.

Ну и как минимум цвет года — это просто красиво.