Pantone назвали цвет 2023 года. Как его выбирают и зачем это нужно?
Институт цвета Pantone выбрал главный цвет следующего года — оттенок малинового под названием Viva Magenta, который считают „энергичным“, „творческим“ и „приближающим к природе“. Красиво, но как вообще можно предсказать главный цвет на год вперед? А главное, зачем это делать? Разбирался портал Правила Жизни.
Кто выбирает цвет года?
Институт цвета Pantone — часть компании Pantone, которая существует еще с середины прошлого века. Она занимается разработкой оттенков и палитр, которые используются в создании красок, разных областях дизайна и производства. Pantone и сами начинали как производители пигментов, но затем еще и перешли к вопросам стандартизации цветов и разработали Pantone Matching System: каталогизировали оттенки, присвоили им номера и названия. Получилось удобно для любых работ, где есть цвет, от покраски стен до верстки сайтов. Собственно краски, кстати, Pantone тоже до сих пор производят.
А институт при компании — это исследовательское подразделение, анализирующее цветовые тренды и предсказывающее их. Эксперты там опираются на данные из самых разных областей культуры, следят за общественной жизнью, используют знания по психологии цвета. Они работают с модным и лайфстайл-рынком и помогают дизайнерам с прогнозами. Главный оттенок предстоящего года назначается каждый декабрь — и уже более 20 лет, с 2000-го.
Как выбирают цвет года?
Это задача не такая простая, как кажется. Специалисты Pantone уже весной начинают исследование, которое длится почти девять месяцев. Тут нет искусственного интеллекта или анализа больших данных: аналитики работают „чутьем“, отсматривают модные показы, выставки, новое кино. По итогу команда института собирается на секретное обсуждение и выбирает оттенок, основываясь на своих наблюдениях.
По мнению Pantone, главный оттенок года — это „цветной снимок того, что мы видим в глобальной культуре, он выражает общее настроение“. То есть попытка перевести происходящее в мире на язык цвета, но, как правило, с уклоном в оптимизм: вот нынешний цвет года — красно-малиновый — хоть и выглядит довольно тревожным, должен символизировать „смелость, энергию и оптимизм“, а главный оттенок 2022-го — вариант лавандового — отражает „креативность, воображение и продвижение вперед“. Кстати, цвет 2022-го впервые не выбрали из существующей палитры оттенков, а смешали с нуля, обратившись в том числе к новым цифровым технологиям.
Интересно, что не всегда специалисты могут сойтись на каком-то одном оттенке. Например, в 2021 году их было сразу два: ярко-желтый и спокойный серый, а до этого два цвета года назывались в 2016-м — это были оттенки розового и сиреневого.
Кроме самого цвета, который имеет свой уникальный номер, важно еще и название. Каждый оттенок называют ассоциативно, чтобы расширить его толкование. Важно сделать так, чтобы человек, услышав описание цвета, мог его представить с наибольшей точностью, так что для оттенков ищут эмоционально окрашенные эпитеты. И желтый становится „освещающим“ (Illuminating), серый — „предельным“ (Ultimate Gray), а сиреневый — „очень красивым“ (Very Peri).
Зачем выбирают цвет года?
Из вышесказанного становится понятно, что „цвет года“ берется не с потолка — этот оттенок уже набирает популярность во всех сферах культуры, и специалисты института просто его выцепляют из инфополя. Но все же у Pantone есть изрядное влияние, и благодаря „официальному титулу“ выбранный цвет становится еще популярнее, получается эффект снежного кома.
У выбора цвета года есть и коммерческая сторона, начиная с очевидных вещей вроде мерча, который доступен тут же, на сайте Pantone, и заканчивая сотрудничествами с разными брендами: например, у косметического гиганта Sephora выходят специальные совместные коллекции с Pantone, посвященные главному оттенку года, а еще с компанией сотрудничает российская марка одежды Monochrome, выпуская тематические монохромные толстовки и свитеры. Большие модные дома, впрочем, едва ли ориентируются на предсказания Института цвета (да и коллекции разрабатываются за полгода до показов — дизайнеры едва ли успеют добавить цвет года). Зато в медиа потом возникают упоминания, если кто-то попадает в тренд, — и опять получается подогрев интереса, все в плюсе.
Ну и как минимум цвет года — это просто красиво.