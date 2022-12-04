Холода настигли: как быстро освежить пуховик без химчистки – 5 рабочих способов

Не хотим говорить о грустном, но календарная зима уже настала, а это значит, что погода будет становиться всё хуже и хуже — учитывая, что она и так давно не радует. И, если уж быть честными, готовиться к этой каше из дождя, снега, грязи и луж стоило еще в октябре — сейчас уже приходится давать бой погодным условиям в том, что есть. Так что да — ты не одна забыла заранее достать свой пуховик или теплую куртку, проверить их на наличие неприятных застарелых пятен, оставшихся с прошлого года, и сдать верхнюю одежду в химчистку.