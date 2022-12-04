Мода и стиль
04.12.2022, 14:14

Холода настигли: как быстро освежить пуховик без химчистки – 5 рабочих способов

 
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ФОТО: Look Studio | Shutterstock

Каждая из нас сталкивалась с подобной ситуацией SOS: ты не успела привести пуховик в порядок, холода грянули, а времени на стирку в машинке или на помощь профессионалов совсем нет. Хорошая новость в том, что даже в таком случае можно быстро спасти верхнюю одежду — Voice Mag рассказывает, как!

Не хотим говорить о грустном, но календарная зима уже настала, а это значит, что погода будет становиться всё хуже и хуже — учитывая, что она и так давно не радует. И, если уж быть честными, готовиться к этой каше из дождя, снега, грязи и луж стоило еще в октябре — сейчас уже приходится давать бой погодным условиям в том, что есть. Так что да — ты не одна забыла заранее достать свой пуховик или теплую куртку, проверить их на наличие неприятных застарелых пятен, оставшихся с прошлого года, и сдать верхнюю одежду в химчистку.

Сейчас с теплым пуховиком вряд ли получится расстаться, чтобы выждать положенную на профессиональную стирку неделю. Придется справляться своими силами: рассказываем, как быстро привести куртку в чувство, используя только домашние средства.

  • Если нужно удалить брызги от грязной уличной „каши“, разведи в воде небольшое количество шампуня и пропитай мягкую (это важно, так как жёсткие волокна могут повредить) сторону губки. Без сильного давления потри пятна. Так ты очистишь только внешнюю сторону куртки, не намочив наполнитель.

  • Наверняка ты замечала, что края капюшона, манжеты, воротник и карманы быстро покрываются белым или серым налётом. Эти неприятности происходят из-за соприкосновения ткани с кожей и другими поверхностями (бр-р, этот поручень в общественном транспорте...) Тут хорошо справится поваренная соль, „вытягивающая“ жир. Просто распредели её на „поражённые“ участки, подожди несколько минут и аккуратно протри поверхность.

  • В период луж (будь они неладны) у обладательниц макси-пуховиков особенно остро стоит проблема вечно грязного подола. Устранить следы слякоти поможет раствор из воды и уксуса (на одну часть уксуса возьми в три раза больше воды). Как ты уже догадалась, осталось только протереть пыльные мест верхней одежды. Вуаля, пуховик как будто только с магазина!

  • От неприятного запаха слежавшейся в шкафу одежды поможет избавиться всё тот же яблочный уксус и вода (формула остаётся той же). Нанеси тряпкой раствор на подкладку изделия и дождись полного высыхания. Должно подействовать! Если не нашлось уксуса, используй раствор из небольшого количества воды, нескольких капель нашатырного и обычного спирта.

  • Смесь из одной столовой ложки крахмала, лимонного сока и соли – проверенный способ удаления засохшего пятна. Первые два ингредиента обладают хорошим растворяющим свойством, а крахмал связывает всё вместе. Сначала густой смесью потри грязную область (будь осторожна с нежными материалами, например, с шерстью), а затем пройдись влажной тряпочкой. Не благодари!

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