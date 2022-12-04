Холода настигли: как быстро освежить пуховик без химчистки – 5 рабочих способов
Каждая из нас сталкивалась с подобной ситуацией SOS: ты не успела привести пуховик в порядок, холода грянули, а времени на стирку в машинке или на помощь профессионалов совсем нет. Хорошая новость в том, что даже в таком случае можно быстро спасти верхнюю одежду — Voice Mag рассказывает, как!
Не хотим говорить о грустном, но календарная зима уже настала, а это значит, что погода будет становиться всё хуже и хуже — учитывая, что она и так давно не радует. И, если уж быть честными, готовиться к этой каше из дождя, снега, грязи и луж стоило еще в октябре — сейчас уже приходится давать бой погодным условиям в том, что есть. Так что да — ты не одна забыла заранее достать свой пуховик или теплую куртку, проверить их на наличие неприятных застарелых пятен, оставшихся с прошлого года, и сдать верхнюю одежду в химчистку.
Сейчас с теплым пуховиком вряд ли получится расстаться, чтобы выждать положенную на профессиональную стирку неделю. Придется справляться своими силами: рассказываем, как быстро привести куртку в чувство, используя только домашние средства.
Если нужно удалить брызги от грязной уличной „каши“, разведи в воде небольшое количество шампуня и пропитай мягкую (это важно, так как жёсткие волокна могут повредить) сторону губки. Без сильного давления потри пятна. Так ты очистишь только внешнюю сторону куртки, не намочив наполнитель.
Наверняка ты замечала, что края капюшона, манжеты, воротник и карманы быстро покрываются белым или серым налётом. Эти неприятности происходят из-за соприкосновения ткани с кожей и другими поверхностями (бр-р, этот поручень в общественном транспорте...) Тут хорошо справится поваренная соль, „вытягивающая“ жир. Просто распредели её на „поражённые“ участки, подожди несколько минут и аккуратно протри поверхность.
В период луж (будь они неладны) у обладательниц макси-пуховиков особенно остро стоит проблема вечно грязного подола. Устранить следы слякоти поможет раствор из воды и уксуса (на одну часть уксуса возьми в три раза больше воды). Как ты уже догадалась, осталось только протереть пыльные мест верхней одежды. Вуаля, пуховик как будто только с магазина!
От неприятного запаха слежавшейся в шкафу одежды поможет избавиться всё тот же яблочный уксус и вода (формула остаётся той же). Нанеси тряпкой раствор на подкладку изделия и дождись полного высыхания. Должно подействовать! Если не нашлось уксуса, используй раствор из небольшого количества воды, нескольких капель нашатырного и обычного спирта.
Смесь из одной столовой ложки крахмала, лимонного сока и соли – проверенный способ удаления засохшего пятна. Первые два ингредиента обладают хорошим растворяющим свойством, а крахмал связывает всё вместе. Сначала густой смесью потри грязную область (будь осторожна с нежными материалами, например, с шерстью), а затем пройдись влажной тряпочкой. Не благодари!