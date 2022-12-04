Забудь о кариесе: самое легкое правило ухода за зубами, которое сэкономит кучу денег на лечении

Взрослые боятся стоматологов не только из-за неприятного звука бормашины. Куда страшнее осознавать, во сколько обойдется лечение. Одна простая пломба на месте кариеса стоит немало. А уж если говорить о коронках или имплантации, счет может увеличиться в несколько раз...

Конечно, существующих проблем с зубами без лечения не избежать. Но не стоит ставить на ситуации крест и ничего не делать: ведь всё может ухудшиться еще сильнее.

Ни для кого не станет открытием, как и сколько нужно чистить зубы, чем полезна зубная нить и другие дентальные аксессуары. Впрочем, не менее полезной можно посчитать и обычную воду. Без каких-либо добавлений!

Дело в том, что кариес появляется из-за изменения кислотности в полости рта. Это происходит после того, как мы едим, пьем и курим: даже если речь идет всего об одном глотке чая или маленькой конфетке.

Как бы тщательно ты не ухаживала за полостью рта утром и вечером, кислотность меняется на протяжении всего дня: и болезнетворные микробы покрывают зубы плотным налетом.

Полоскание рта обычной водой поможет стабилизировать кислотность и предотвратить активное увеличение налета.

Кстати, отчасти именно поэтому в европейских кафе принято подавать к кофе стакан воды: чтобы стабилизировать состояние полости рта после напитка.

Ты можешь выпивать стакан воды после каждого приема пищи или чаепития — уже этого будет достаточно, чтобы в некоторой степени снизить развитие кариеса и зубного камня. Но лучше тщательно полоскать рот теплой водой, чтобы очистить и межзубное пространство. И не забывай о зубной нити и ополаскивателе! Они должны присутствовать в твоем уходе на постоянной основе — хотя бы в вечернее время.