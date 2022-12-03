Как подготовиться к праздникам при скромном бюджете: советы дизайнера интерьера
Вместе с первыми числами декабря обычно начинается лихорадочная подготовка к Рождеству. Дизайнер интерьера делится советами, которые помогут сэкономить при украшении дома, создании уюта и подготовке подарков.
„Чтобы создать ощущение тёплого праздника и привнести в свой дом некоторые новейшие тенденции, нет необходимости тратить много денег и покупать полный комплект новой рождественской посуды или украшений. Хитрость заключается в том, чтобы обновить существующую коллекцию с помощью нескольких новых элементов. Комбинирование и сопоставление не только помогает сократить расходы, но также является более экологичным решением. Единственное правило – подбирать похожие цвета и стиль, чтобы и новые, и старые элементы подходили друг другу или дополняли друг друга“, – говорит дизайнер интерьера IKEA Брита Миквере.
Перед покупками оцените текущую коллекцию
Чтобы украсить свой дом с минимальными затратами, она предлагает сначала всегда оценить то, что у вас уже есть. Затем добавить что-то новое для придания свежего облика. Если это украшения для рождественской ёлки, то это могут быть одно или два новых уникально выглядящих рождественских украшения, которые удачно дополнят уже существующие.
Ещё одна хитрость заключается в том, чтобы иметь в наличии или купить два разных комплекта ёлочных украшений одинаковой формы и комбинировать их разным способом каждый второй год. Например, из обоих комплектов в один год можно выбрать только игрушки серебристого и холодного цветов, например, синие, а в следующем году комбинировать серебряные игрушки с более тёплыми цветами.
Однако имейте в виду, что со старыми украшениями нужно обращаться бережно, особенно с их стеклянными и металлическими частями, так как они могут покрыться ржавчиной или стать более чувствительными к свету и легко сломаться. Если это так, замените сломанные детали, осторожно очистите их и упакуйте в отдельные бумажные пакеты или прозрачные пластиковые коробки для хранения, чтобы избежать сдавливания.
„Способ сэкономить в долгосрочной перспективе – это также выбор украшений, которые будут служить не только для зимних праздников, но и для других случаев. Например, стеклянный купол можно использовать в разное время года: зимой это отличное место для размещения на полке ёлочных игрушек или гирлянд, а в другое время года он может превратиться в центральный элемент с собранными вами сосновыми шишками, мхом или растениями в горшках“, – советует Миквере.
Уютный дом с низким энергопотреблением
Помимо ёлки, стоит подумать об украшениях в других частях и уголках вашего дома. Разместите на окнах светящиеся украшения, постелите новый ковёр или принесите подушки стоимостью в несколько евро. Они смягчат интерьер, сделают его более праздничным и создадут ощущение тепла в холодное время года. Не говоря уже о практических преимуществах, поскольку шторы и коврики не только украшают – они также играют ключевую роль в сохранении тепла в вашем доме. Они задерживают тепло в каждой комнате, не давая ему уйти через окна и полы.
„Когда дело доходит до световых украшений, вы можете сэкономить электроэнергию, выбрав светодиодные светильники и гирлянды. Например, культовые абажуры STRÅLA в форме звезды в сочетании со светодиодными лампочками – это чрезвычайно экологичный и экономичный выбор. Светодиодные лампочки служат дольше и потребляют меньше энергии, чем лампы накаливания. Стандартная светодиодная лампочка на 250 люмен, работающая круглосуточно и без выходных, потребляет всего 1,31 кВт⋅ч в месяц, а это означает, что вы потратите всего несколько десятков центов, в зависимости от тарифов вашего поставщика электроэнергии“, – говорит дизайнер интерьера.
Ещё одно бюджетное решение для освещения – это светодиодные гирлянды на батарейном питании, так как можно использовать перезаряжаемые батарейки-аккумуляторы для ещё более экологичного результата. Другим вариантом будет встроенный таймер, который включает свет каждый день в одно и то же время и держит его включённым в течение 6 часов.
Безотходная подарочная упаковка
Дарение подарков – одна из неотъемлемых традиций зимних праздников. Любители самостоятельно упаковывать подарки могут просто повторно использовать бумажные пакеты от своих покупок.
Однако исследование IKEA показало, что самыми желанными подарками среди населения страны являются практичные вещи. Такой подарок может включать и практичную упаковку, которая не превратится в отходы. „И съедобные, и другие подарки можно красиво уложить в стеклянные ёмкости или коробки нескольких размеров. Вы также можете обернуть их, используя текстиль, например кухонные полотенца или салфетки. Таким образом, упаковка станет частью вашего подарка.Верёвки и ленты можно заменить более практичными и долговечными аксессуарами, например, гирляндами. Природные атрибуты, такие как сосновые шишки или веточки, также могут служить рождественским украшением“, – говорит Миквере.
*Об опросе: рождественский онлайн-опрос был проведён в октябре 2022 года исследовательской компанией Norstat по заказу IKEA. В нем приняли участие 500 жителей Эстонии.