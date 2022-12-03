Как подготовиться к праздникам при скромном бюджете: советы дизайнера интерьера

„Чтобы создать ощущение тёплого праздника и привнести в свой дом некоторые новейшие тенденции, нет необходимости тратить много денег и покупать полный комплект новой рождественской посуды или украшений. Хитрость заключается в том, чтобы обновить существующую коллекцию с помощью нескольких новых элементов. Комбинирование и сопоставление не только помогает сократить расходы, но также является более экологичным решением. Единственное правило – подбирать похожие цвета и стиль, чтобы и новые, и старые элементы подходили друг другу или дополняли друг друга“, – говорит дизайнер интерьера IKEA Брита Миквере.

Перед покупками оцените текущую коллекцию

Чтобы украсить свой дом с минимальными затратами, она предлагает сначала всегда оценить то, что у вас уже есть. Затем добавить что-то новое для придания свежего облика. Если это украшения для рождественской ёлки, то это могут быть одно или два новых уникально выглядящих рождественских украшения, которые удачно дополнят уже существующие.

Ещё одна хитрость заключается в том, чтобы иметь в наличии или купить два разных комплекта ёлочных украшений одинаковой формы и комбинировать их разным способом каждый второй год. Например, из обоих комплектов в один год можно выбрать только игрушки серебристого и холодного цветов, например, синие, а в следующем году комбинировать серебряные игрушки с более тёплыми цветами.

Однако имейте в виду, что со старыми украшениями нужно обращаться бережно, особенно с их стеклянными и металлическими частями, так как они могут покрыться ржавчиной или стать более чувствительными к свету и легко сломаться. Если это так, замените сломанные детали, осторожно очистите их и упакуйте в отдельные бумажные пакеты или прозрачные пластиковые коробки для хранения, чтобы избежать сдавливания.