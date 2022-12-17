ПОДКАСТ | Как не стать врагом своему ребенку? Советует психолог
Можно ли запрещать ребенку делать что-то, чего по нашему мнению он делать не должен? А если ребенку не 5, а 15? А в 25? Как В эфире подкаста „По душам“ психолог Наталья Ланская поделилась секретами воспитания детей, которые помогут вам выстроить доверительные отношения с ребенком.
Возможно ли выделить основные моменты в воспитании детей, которые, как правило, ведут к тому, что ребенок не захочет делиться с вами сокровенным, а может быть даже - общаться вовсе? Можно ли выделить основные ошибки, которые не стоит допускать?
Действительно, существует „топ негативных сценариев воспитания“, назовем это так, когда помимо или вместо физического насилия родители совершают эмоциональное насилие над своими детьми. Это может происходить тогда, когда очень основательно и очень жестко нарушаются границы ребенка. Как физические, так и эмоциональные. также сюда стоит добавить обесценивание ребенка. Его потребностей, нужд, его характера, взглядов и ценностей. Ко мне в терапию часто приходят взрослые, которых обесценивали в детстве. По сути, это лежит в том числе и в основе синдрома самозванца. Есть еще один момент. Родители часто думают, что делают это во благо, но на самом деле это не так. Речь идет о критике. Критике действий ребенка, его поведения, внешнего вида.
В каких-то случаях негативно может сказаться даже что-то, казалось бы, хорошее и ресурсное со стороны родителя. Например - гиперопека. Это может сформировать некую дистанцию у ребенка с родителем во взрослом возрасте, потому что в детстве был „передоз“. В итоге может сложиться так, что во взрослом возрасте ребенок не посвящает родителя в свои планы, не говорит о них и фактически выполняет просто функциональную роль - просто закрывает какую-то потребность родителя. Однако внутренней близости не происходит - в том числе и потому, что когда-то давно границы ребенка нарушались гиперопекой.
А как быть, если ребенок достигает совершеннолетия и хочет принимать решения самостоятельно. При этом они могут не нравиться родителю, который пытается продолжать контролировать и ограждать от неверных решений. Правильно ли это? Или стоит держать себя в руках и разрешить ребенку „набивать свои шишки“?
С социальной точки зрения, когда ребенку исполняется 18 лет, у него уже есть какое-то количество своих прав, в 21 их становится гораздо больше и по сути, начинается взрослая жизнь. С психологической точки зрения возраста немножко сдвинулись, и сейчас окончанием юношества считается 24 года. При этом в социальном плане это все еще 18 лет, именно с этого возраста ребенок волен принимать свои собственные решения самостоятельно и родитель должен его отпустить.
Момент сепарации должен быть обоюдный, не только ребенок должен сепарироваться от родителя, но и родитель должен сепарироваться от своего ребенка. Иногда стоит промолчать и отдать бразды правления своему ребенку, пусть даже некоторые решения будут приняты неверно. Если это не вредит его здоровью, конечно, потому что ситуации бывают разные.
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