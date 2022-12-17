ПОДКАСТ | Как не стать врагом своему ребенку? Советует психолог

Возможно ли выделить основные моменты в воспитании детей, которые, как правило, ведут к тому, что ребенок не захочет делиться с вами сокровенным, а может быть даже - общаться вовсе? Можно ли выделить основные ошибки, которые не стоит допускать?

Действительно, существует „топ негативных сценариев воспитания“, назовем это так, когда помимо или вместо физического насилия родители совершают эмоциональное насилие над своими детьми. Это может происходить тогда, когда очень основательно и очень жестко нарушаются границы ребенка. Как физические, так и эмоциональные. также сюда стоит добавить обесценивание ребенка. Его потребностей, нужд, его характера, взглядов и ценностей. Ко мне в терапию часто приходят взрослые, которых обесценивали в детстве. По сути, это лежит в том числе и в основе синдрома самозванца. Есть еще один момент. Родители часто думают, что делают это во благо, но на самом деле это не так. Речь идет о критике. Критике действий ребенка, его поведения, внешнего вида.

В каких-то случаях негативно может сказаться даже что-то, казалось бы, хорошее и ресурсное со стороны родителя. Например - гиперопека. Это может сформировать некую дистанцию у ребенка с родителем во взрослом возрасте, потому что в детстве был „передоз“. В итоге может сложиться так, что во взрослом возрасте ребенок не посвящает родителя в свои планы, не говорит о них и фактически выполняет просто функциональную роль - просто закрывает какую-то потребность родителя. Однако внутренней близости не происходит - в том числе и потому, что когда-то давно границы ребенка нарушались гиперопекой.

А как быть, если ребенок достигает совершеннолетия и хочет принимать решения самостоятельно. При этом они могут не нравиться родителю, который пытается продолжать контролировать и ограждать от неверных решений. Правильно ли это? Или стоит держать себя в руках и разрешить ребенку „набивать свои шишки“?