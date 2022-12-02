Сексопатологи рассказали о здоровых границах в отношениях
Большинство стереотипов о границах допустимого в отношениях на самом деле не имеют никакого смысла.
Многие верят, что есть формула счастливого брака: если не выходить „за флажки“, то лет через 50 можно будет отметить золотую свадьбу со своим первым и единственным партнером, пишет lady.mail.
Однако, как предупреждают психологи, универсальных отношений не бывает. Пара не обречена на неудачу, если, например, супруги спят в разных кроватях или ездят по отдельности в отпуск. Более того, в некоторых ситуациях нарушить подобные семейные „табу“ — это спасти брак, а не разрушить его.
1. Спать раздельно.
Пары, которые предпочитают спать порознь, в культурном обществе почему-то принято клеймить позором. Для такой ситуации даже придумали термин: „развод во сне“. Мол, раз вы разбежались по разным кроватям, значит, у вас настолько все плохо, что даже секс не спасает.
„На самом деле для некоторых пар может быть даже полезнее не делить по ночам пространство, — говорит терапевт по вопросам семьи и брака Эбигейл Мейкпис. — Часто это просто необходимость“.
Например, один из партнеров храпит или мечется во сне. Может быть, кто-то из них любит засиживаться допоздна, а второй очень чутко спит. Тогда общая кровать помешает им высыпаться. А вот сон в разных комнатах улучшит не только физическое состояние, но и отношения.
„Таким парам важно придумать вечерний ритуал общения, — говорит психолог и сексопатолог Келиферн Померанц. — Провести перед сном хотя бы полчаса-час вместе: обняться, поговорить, заняться любовью. А потом уже можно разойтись по своим спальням“.
2. Обсуждать бывших.
Для некоторых пар по умолчанию не существует „бывших“ друг друга, но такие разговоры не должны быть запретными. Если вы раз за разом отказываетесь обсуждать свое прошлое, это может насторожить партнера: он подумает, что-либо вы что-то скрываете, либо до сих пор испытываете какие-то чувства.
„У всех есть опыт, — говорит психотерапевт Николь Сондерс. — Благодаря ему мы стали такими, какие есть. И когда пары позволяют страху, ревности или неуверенности в себе блокировать часть жизни друг друга, они упускают возможность узнать партнера получше“.
Эксперт поясняет: то, как человек говорит о своих прошлых отношениях, помогает понять его триггеры и конфликтный стиль.
3. Флиртовать с другими.
Кокетство и флирт часто считают тревожным сигналом: мол, если мужчина или женщина позволяют себе заигрывать с кем-то, кроме своей половинки, это означает, что он (а) либо несчастлив (а) в отношениях, либо не считает их серьезными.
„На самом деле, когда мы флиртуем, заново открываем для себя нашу чувственность и уверенность в своей привлекательности, — говорит Эбигейл Мейкпис. — И это добавляет перчинки в наши отношения“.
Впрочем, психолог добавляет: есть черта, которую пересекать не надо, если вы не хотите поставить под сомнение моногамность ваших отношений.
4. Отдыхать друг от друга.
Многие семьи гордятся тем, что за годы, а то и десятилетия совместной жизни ни разу не ездили в отпуск поодиночке, считая, что это и есть идеальные отношения. Но на самом деле они упускают важный этап развития.
„Здоровые отношения нуждаются как в близости, так и в расстоянии, — подчеркивает сексопатолог. — Отдых по отдельности на какое-то время возвращает человеку автономию и самостоятельность. Кроме того, за это время партнеры успевают соскучиться друг по другу“.
О других стереотипах можно прочитать здесь.