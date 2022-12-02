Сексопатологи рассказали о здоровых границах в отношениях

Многие верят, что есть формула счастливого брака: если не выходить „за флажки“, то лет через 50 можно будет отметить золотую свадьбу со своим первым и единственным партнером, пишет lady.mail.

Однако, как предупреждают психологи, универсальных отношений не бывает. Пара не обречена на неудачу, если, например, супруги спят в разных кроватях или ездят по отдельности в отпуск. Более того, в некоторых ситуациях нарушить подобные семейные „табу“ — это спасти брак, а не разрушить его.

1. Спать раздельно.

Пары, которые предпочитают спать порознь, в культурном обществе почему-то принято клеймить позором. Для такой ситуации даже придумали термин: „развод во сне“. Мол, раз вы разбежались по разным кроватям, значит, у вас настолько все плохо, что даже секс не спасает.

„На самом деле для некоторых пар может быть даже полезнее не делить по ночам пространство, — говорит терапевт по вопросам семьи и брака Эбигейл Мейкпис. — Часто это просто необходимость“.

Например, один из партнеров храпит или мечется во сне. Может быть, кто-то из них любит засиживаться допоздна, а второй очень чутко спит. Тогда общая кровать помешает им высыпаться. А вот сон в разных комнатах улучшит не только физическое состояние, но и отношения.

„Таким парам важно придумать вечерний ритуал общения, — говорит психолог и сексопатолог Келиферн Померанц. — Провести перед сном хотя бы полчаса-час вместе: обняться, поговорить, заняться любовью. А потом уже можно разойтись по своим спальням“.

2. Обсуждать бывших.

Для некоторых пар по умолчанию не существует „бывших“ друг друга, но такие разговоры не должны быть запретными. Если вы раз за разом отказываетесь обсуждать свое прошлое, это может насторожить партнера: он подумает, что-либо вы что-то скрываете, либо до сих пор испытываете какие-то чувства.