Преподаватель по вопросам диабета: „Не нужно бояться ребенка-диабетика, его нужно поддерживать!“

На сахарный диабет указывает довольно много симптомов. По словам Сирье Мультрам, ребенок начинает заметно больше пить, его постоянно мучает жажда. И тогда, конечно, также приходится чаще ходить в туалет. „Поэтому стоит обратить внимание на ученика, который часто начинает проситься выйти из класса“, — советует педагогам специалист. Кроме того, отмечается общее недомогание - ребенок утомлен и вял. Симптомы совместимы с целым рядом заболеваний, так что иногда родители могут списать плохое настроение ребенка на школьный стресс. „Я все же говорю, что мы не должны сваливать все симптомы на душевное здоровье. Эта тема сейчас горячо обсуждается, и некоторые жалобы очень схожи, но, прежде чем начинать искать причину беспокойства в психике, можно было бы на всякий случай измерить сахар в крови“, — советует Мультрам, которая отмечает, что школьные медсестры очень верно приходят к заключениям на основе симптомов.

Диабет, или сахарный диабет — это хроническое заболевание, которое возникает, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина или когда организм не может эффективно его использовать. Дети и подростки страдают диабетом 1-го типа, и, к сожалению, неизвестно, что его вызывает. „Если бы кто-то мог сказать, что провоцирует данное заболевание, то этот человек стал бы лауреатом Нобелевской премии“, — говорит преподаватель по вопросам диабета. „В любом случае, это точно не от употребления сладкого – выражение „сахарный диабет“ идет от сахара в крови, который у диабетика колеблется в больших пределах. Но хорошо то, что это заболевание гораздо лучше замечается в детских коллективах, быстрее диагностируется, а в школах и детских садах теперь уже знают, как с такими детьми работать“.

По данным объединения, в Эстонии 800 детей и молодых людей в возрасте до 18 лет страдают диабетом. Около двух третей из них школьного возраста. „Диабет — не повод оставаться в стороне от активной учебы и общения с друзьями. Я очень рада, что директора школ сами обращаются в наше объединение и приглашают нас посещать школы, чтобы обучать персонал“, — подчеркивает Мультрам.

У каждого свои задачи

Если в семье есть ребенок с диагнозом „диабет“, то крайне важно, чтобы эта информация также дошла до школы. „Ключ для всего является сотрудничество“, — подчеркивает Сирье Мультрам. „Если все звенья в цепочке сотрудничества прочные, то ребенок с диабетом будет прекрасно справляться“.

Задача организатора школьного питания каждую пятницу информировать семью ребенка-диабетика о меню на новую неделю. „Это означает, что нужно считать ингредиенты и объем каждого блюда — тогда семья может заранее подсчитать, сколько углеводов в школьном обеде. Если в меню есть еда, которую ребенок не ест, то нужно продумать, что можно было бы взять вместо нее — хлеб, салат, молоко — и подсчитывать, сколько граммов углеводов он получает“, — объясняет Мультрам. „Иногда школьникам кажется, что однокласснику с диабетом нужна другая еда. Нет, это не так. Конечно, ребенок-диабетик может есть полезную и разнообразную пищу, но эта рекомендация распространяется на всех детей и взрослых. Ученик, страдающий диабетом, должен точно знать, сколько углеводов содержится в его пище, потому что это определяет, сколько инсулина ему нужно вводить, а оба эти фактора влияют на уровень сахара в крови“, — объясняет Мультрам.

У родителей ребенка-диабетика свои задачи. „Это именно их ответственность, чтобы ребенок отправлялся в школу с нормальным сахаром в крови, и чтобы у него был запас сладкого и необходимые вспомогательные средства — датчик, помпа или шприц, канюля — кто чем пользуется“, — подчеркивает Мультрам. „Но в любом случае ученик будет находиться в здании школы несколько часов, и поэтому важно, чтобы учителя также знали, как помочь ребенку с диабетом при необходимости. Конечно, у нас есть очень хорошие школьные медсестры, но, например, в маленьких школах медсестра не всегда на месте. Чем более широкая сеть поддержки ребенка с диабетом, тем для него безопаснее“.