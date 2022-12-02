Преподаватель по вопросам диабета: „Не нужно бояться ребенка-диабетика, его нужно поддерживать!“
Преподаватель по вопросам диабета Эстонского объединения детского и молодежного диабета Сирье Мультрам говорит, что если в классе есть ребенок с диабетом, то окружающие также должны знать об этом заболевании. Другими словами – не только родители ребенка и учителя, но и работники школы, и даже одноклассники. Поэтому Мультрам посещает разные школы и рассказывает о диабете.
По данным объединения, в Эстонии 800 детей и молодых людей в возрасте до 18 лет страдают диабетом. Около двух третей из них школьного возраста. „Диабет — не повод оставаться в стороне от активной учебы и общения с друзьями. Я очень рада, что директора школ сами обращаются в наше объединение и приглашают нас посещать школы, чтобы обучать персонал“, — подчеркивает Мультрам.
Не сахар, а сахар в крови
Диабет, или сахарный диабет — это хроническое заболевание, которое возникает, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина или когда организм не может эффективно его использовать. Дети и подростки страдают диабетом 1-го типа, и, к сожалению, неизвестно, что его вызывает. „Если бы кто-то мог сказать, что провоцирует данное заболевание, то этот человек стал бы лауреатом Нобелевской премии“, — говорит преподаватель по вопросам диабета. „В любом случае, это точно не от употребления сладкого – выражение „сахарный диабет“ идет от сахара в крови, который у диабетика колеблется в больших пределах. Но хорошо то, что это заболевание гораздо лучше замечается в детских коллективах, быстрее диагностируется, а в школах и детских садах теперь уже знают, как с такими детьми работать“.
На сахарный диабет указывает довольно много симптомов. По словам Сирье Мультрам, ребенок начинает заметно больше пить, его постоянно мучает жажда. И тогда, конечно, также приходится чаще ходить в туалет. „Поэтому стоит обратить внимание на ученика, который часто начинает проситься выйти из класса“, — советует педагогам специалист. Кроме того, отмечается общее недомогание - ребенок утомлен и вял. Симптомы совместимы с целым рядом заболеваний, так что иногда родители могут списать плохое настроение ребенка на школьный стресс. „Я все же говорю, что мы не должны сваливать все симптомы на душевное здоровье. Эта тема сейчас горячо обсуждается, и некоторые жалобы очень схожи, но, прежде чем начинать искать причину беспокойства в психике, можно было бы на всякий случай измерить сахар в крови“, — советует Мультрам, которая отмечает, что школьные медсестры очень верно приходят к заключениям на основе симптомов.
У каждого свои задачи
Если в семье есть ребенок с диагнозом „диабет“, то крайне важно, чтобы эта информация также дошла до школы. „Ключ для всего является сотрудничество“, — подчеркивает Сирье Мультрам. „Если все звенья в цепочке сотрудничества прочные, то ребенок с диабетом будет прекрасно справляться“.
Задача организатора школьного питания каждую пятницу информировать семью ребенка-диабетика о меню на новую неделю. „Это означает, что нужно считать ингредиенты и объем каждого блюда — тогда семья может заранее подсчитать, сколько углеводов в школьном обеде. Если в меню есть еда, которую ребенок не ест, то нужно продумать, что можно было бы взять вместо нее — хлеб, салат, молоко — и подсчитывать, сколько граммов углеводов он получает“, — объясняет Мультрам. „Иногда школьникам кажется, что однокласснику с диабетом нужна другая еда. Нет, это не так. Конечно, ребенок-диабетик может есть полезную и разнообразную пищу, но эта рекомендация распространяется на всех детей и взрослых. Ученик, страдающий диабетом, должен точно знать, сколько углеводов содержится в его пище, потому что это определяет, сколько инсулина ему нужно вводить, а оба эти фактора влияют на уровень сахара в крови“, — объясняет Мультрам.
У родителей ребенка-диабетика свои задачи. „Это именно их ответственность, чтобы ребенок отправлялся в школу с нормальным сахаром в крови, и чтобы у него был запас сладкого и необходимые вспомогательные средства — датчик, помпа или шприц, канюля — кто чем пользуется“, — подчеркивает Мультрам. „Но в любом случае ученик будет находиться в здании школы несколько часов, и поэтому важно, чтобы учителя также знали, как помочь ребенку с диабетом при необходимости. Конечно, у нас есть очень хорошие школьные медсестры, но, например, в маленьких школах медсестра не всегда на месте. Чем более широкая сеть поддержки ребенка с диабетом, тем для него безопаснее“.
Преподаватель по вопросам диабета понимает, что ответственность может пугать. „Но мы помогаем и обучаем. И детей, и родителей, и учителей. Больше всего опасаются инъекций, потому что не все учащиеся используют инсулиновую помпу, и может случиться так, что некоторые ученики помладше еще не делают себе инъекции. В то же время современные инсулиновые шприцы выглядят по-другому - в основном, как шариковые ручки, на которых можно выбрать правильное числовое значение, а затем все, что вам нужно сделать, это нажать на кончик – так же, как когда вы хотите, чтобы ручка была готова к работе – и сделайте укол под кожу“, — объясняет Мультрам. „Во время обучений мы все досконально показываем, а также практикуемся“.
Больше осведомленности, больше поддержки
Учителя также должны быть готовы, например, к тому, что ребенку с диабетом станет плохо в классе. Это может быть вызвано как низким, так и высоким уровнем сахара в крови. Но до того, как ребенок начнет измерять сахар в крови, ему все же следует дать что-нибудь сладкое – на случай, если у него низкий сахар в крови. Но что будет, если при измерении окажется, что вместо этого уровень сахара высокий, а сладкое уже съедено? „Тогда это можно немедленно отрегулировать с помощью инсулина“, — успокаивает преподаватель по вопросам диабета. „Просто низкий уровень сахара в крови требует очень быстрых действий, и это необходимо сразу же исключить“. В то же время учителям не нужно слишком бояться такого сценария. Во-первых, с детьми, использующими инсулиновую помпу, такие ситуации случаются реже, потому что помпа также имеет датчик, который подает сигнал тревоги, если показания начинают отклоняться от нормы. А, во-вторых, мы даем учителям необходимые материалы по данной тематике, и я всегда рекомендую – если в классе есть ребенок-диабетик, то постоянно держать это руководство на углу учительского стола.
Чего точно нельзя делать, так это отправлять из класса ученика с диабетом, который и без того плохо себя чувствует, искать школьную медсестру. „Он может не добраться до кабинета медсестры, а просто по дороге потеряет сознание“, — предупреждает Сирье Мультрам. „Школьная медсестра, безусловно, является важным помощником для ребенка-диабетика, который может помочь с расчетом количества инсулина, инъекцией, измерением уровня сахара в крови и консультированием. Но в критический момент хорошо, если у педагогов тоже есть базовая подготовка на экстренный случай“. Преподаватель по вопросам диабета добавляет, что школьные медсестры молодцы и всегда смело спрашивают совета. При этом сама Сирье Мультрам много лет проработала школьной медсестрой в целевом учреждении Tallinna Koolitervishoid, а с этого года она продолжает работать консультантом школьных медсестер – так что она может удобно и постоянно общаться со своим знакомым кругом коллег.
Если в классе есть ученик с диабетом, то Мультрам рекомендует пригласить преподавателя, чтобы поговорить и с другими детьми. „Некоторые родители боятся, что над ребенком будут издеваться из-за болезни“, — знает Мультрам. На самом деле все как раз наоборот - издевательства происходят от глупости. Однако, если вы расскажете школьникам, что такое диабет, что значит жить с ним и как помочь человеку с этой болезнью, то они будут очень понимающими и готовыми помочь. Многие говорили, что в будущем тоже будут брать в школу что-нибудь сладкое на всякий случай — вдруг однокласснику станет плохо. Сирье особенно подчеркивает важность того, чтобы родители не держали диагноз ребенка в тайне от школы.
Хотя диагноз „диабет“ будет сопровождать человека всю оставшуюся жизнь, в настоящее время существуют множество эффективных способов контроля над этой болезнью, а также общество лучше осведомлено о ней. Сирье Мультрам вспоминает фразу, которой мать одного из учеников успокоила школьный коллектив: „Не бойтесь моего ребенка – я его мать, я несу ответственность. Но вы можете поддержать в этом“ - „Это именно то, что нужно! Сотрудничество, при котором родители и вся семья поддерживают дома, а школьные медсестры, учителя и одноклассники – в школе. Кроме того, Эстонское объединение детского и молодежного диабета всегда готова ответить на вопросы, дать совет и приехать для проведения обучения на место – просто пригласите!“, - подтверждает Сирье Мультрам.