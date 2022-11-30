Светская публика Таллинна впечатлилась хрустальными произведениями известной мануфактуры в рамках проекта Art & Gourmet

Эта хрустальная мануфактура является синонимом роскоши уже столетия, а точнее с 1878 года. Специально для гостей вечера резидент мануфактуры Минка Стефанова прочла лекцию об истории и знаковых коллекциях Maison Daum. Мануфактура получила стремительный рост в эпоху Art Nouveau и обрела мировую известность на Всемирной Выставке 1900 года в Париже, благодаря своей уникальной технике воплощения флоры и фауны со скульптурной точностью в произведениях из стекла, а позднее и из хрусталя.

На сегодняшний день произведения Maison Daum растут в цене, обгоняя инфляцию, а некоторые из них продаются на аукционах за баснословные суммы. Главный секрет этого успеха - коллаборации с известными мастерами. С мануфактурой сотрудничали такие известные личности, как Луи Мажорель, Сальвадор Дали, Поль Сезанн, Жак Виллегле, а также основные имена во вселенной дизайна: Хилтон МакКоннико, Жан-Мари Массо и Кристиан Гион.

Гости смогли вживую прикоснуться к некоторым знаковым коллекциям DAUM - специально для этого вечера были экспонированы предметы из частных коллекций, в дополнение к уже имеющимся в Astieks произведениям Maison Daum, которыми можно полюбоваться в интерьерном салоне на регулярной основе. Апогеем вечера стала интеллектуальная игра с каверзными вопросами о Maison Daum, победители которой получили ценные призы от мануфактуры общей суммой в несколько тысяч евро из рук владелицы интерьерного салона Astieks Ирины Климовских.

Наслаждаясь роскошью в хрустальном воплощении, гости угощались устрицами и французскими деликатесами, поднимая бокалы изысканного шампанского. К слову, даже выбор шампанского в этот вечер был неслучайным. Как прокомментировала создатель проекта Art & Gourmet Анна Павлова, именно дом шампанского Perrier-Jouёt, поддержавший вечер Maison Daum, является крупнейшим в Европе обладателем коллекции предметов эпохи Art Nouveau, включая культовые произведения Daum.

О следующих мероприятиях проекта Art & Gourmet можно узнать ЗДЕСЬ.















