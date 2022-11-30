С помощью всего одного „запрещенного“ продукта можно похудеть без усилий

Оказалось, что лишние килограммы можно сбросить благодаря картофелю! Об этом пишет портал Passion со ссылкой на The Sun.

Эксперты рекомендуют заменить мясо на картофель. Тогда человек быстрее почувствует насыщение. Они объясняют, что это происходит после того, как съедено определенное количество пищи, независимо от ее калорийности.

Специалисты также опровергли домыслы о том, что богатый питательными веществами картофель увеличивает риск развития диабета второго типа.

По словам профессора Кандида Ребелло из Центра биомедицинских исследований Пеннингтона в Луизиане, участники исследования смогли похудеть не из-за уменьшения порций, а из-за более низкой калорийности блюд.

„Заменив часть мяса картофелем, участники быстрее насыщались и часто даже не доедали. То есть похудеть можно без особых усилий“, — говорит эксперт.

Ученые следили за состоянием 36 человек 18-60 лет, у которых были избыточный вес, ожирение или резистентность к инсулину. Эти люди соблюдали диету, которая включала либо фасоль, горох и мясо или рыбу, либо белый картофель с мясом или рыбой. 40% обычного потребления мяса заменили фасолью, горохом или картофелем.

Специалисты также выяснили, что картофель не влияет негативно на уровень глюкозы в крови.