ГОРОСКОП | Каким будет декабрь 2022 для всех знаков зодиака?

Раков ожидают некоторые проблемы с энергетикой и настроением. Чтобы их не было, астрологи советуют следить за здоровьем, правильно питаться и пить больше воды. Ранее мы рассказывали, сколько воды нужно выпивать каждый день для хорошего самочувствия и крепкой энергетики. Таким образом Раки поддержат силу своей Водной стихии. В любви многим людям данного Знака удастся открыть новые грани. Возможны затяжные многодневные ссоры, поэтому лучше не спорить со второй половинкой. В делах тоже могут быть определенные неурядицы в последние пару недель года.

На последних астрологических изменений Близнецы могут стать более переживательными и нервозными. Чтобы избавиться от нервозности, астрологи советуют им почаще пользоваться пятью техниками. Представители данного Знака умеют смотреть на жизнь через призму оптимизма, но могут немного забыть, как именно это делать. Им стоит окружить себя добрыми людьми и заниматься только теми делами, которые приносят удовольствие. Все самые важные рабочие дела лучше успеть сделать до 6 декабря. Важные покупки и подготовку к праздникам лучше не откладывать до последнего.

Тельцы, как главные домоседы и в целом любители пребывания в домашней обстановке и любители создания уюта, должны начать следовать советам фэн-шуй о привлечении удачи. Пришло время сделать дом еще большим местом силы, чем раньше. Это гарантирует Тельцам удачу и спокойствие, силу и собранность на протяжении всего декабря. Сильнее всего на их настроении и энергетике отразится слабая Венера в Козероге. Сила стихии Земли заставит планету лишить Тельцов творческого настроя. Подготовку к новогодним праздникам и новогодней ночи лучше начинать за две-три недели.

Овнам без повышенной энергетики очень сложно будет двигаться вперед к цели. Именно поэтому астрологи в самую первую очередь советуют им избавиться от вредных привычек, которые лишают сил, энергии и удачи. В декабре придется быть максимально ответственными, внимательными и ни в коем случае не допускать ошибок. Каждая из них может отбрасывать Овнов назад на большое расстояние, отдаляя момент триумфа в делах и работе. В середине декабря представителей данного Знака могут начать волновать вопросы, которые раньше не были для них приоритетными. Это сигнал внутренних перемен.

Скорпионам потребуется защита от негативной энергии. Специальные талисманы, амулеты и советы экспертов будут крайне полезными в этом плане, поскольку смогут защитить Скорпионов от отрицательного воздействия окружающих людей. Очень опасной в декабре для Скорпионов станет и самокритика. Если эти люди хотят быть успешными, им придется перестать корить себя за прошлые ошибки. В конце 2022 года важно сфокусироваться на будущем и настоящем. Внимание к текущим делам может принести Скорпионам много пользы.

Весам стоит перестать ожидать от окружающих какой-то помощи, благоразумия, доброты. В декабре придется наделяться лишь на себя. Чтобы легче воспринимать различные трудности и проблемы, астрологи советуют Весам вспомнить о четырех уроках внутреннего раскрепощения. Толика самостоятельности поможет людям данного Знака Зодиака решить все проблемы и стать лучше, продуктивнее. Чего точно следует избегать в декабре, так это лени. Да, многие дела будут не получаться с первого раза, но это точно не повод терять уверенность в себе.

К девам начнет возвращаться удача в начале месяца, но с 6 числа Меркурий вновь займет неблагоприятное положение. Шесть действенных способов помогут вернуть везение. Не исключено, что ответственные и трудолюбивые Девы начнут воспринимать обязанности как тяжелое бремя. Это нормально на фоне астрологических событий декабря, но лучше не терять продуктивности, поскольку в таком случае предновогоднее настроение может быть сильно испорчено плохим настроением и проблемами относительно подготовки дома к праздникам.

Львам уже с первых дней декабря нужно перестать перетягивать на себя чужие проблемы. Это очень важно, так как ни времени, ни сил, ни нервов не хватит на себя и на других одновременно. Декабрь — это время, когда нужно научиться делегировать обязанности правильным людям и фокусироваться на том, что важно конкретно для себя. Если Львы не хотят, чтобы последние дни года превратились в тотальный аврал, ссоры и негатив, им придется заниматься подготовкой к праздникам и решением важных вопросов заранее. Только так можно будет обойти стороной проблемы.

Стрелец

Стрельцам нужно как можно меньше ругать себя за ошибки. Лучше научиться хвалить себя даже за малые победы и успехи, ведь в декабре будет много негатива. Придется создавать светлые пятна самим. Ни в коем случае нельзя сорить деньгами, особенно прямо перед началом нового года. Предпраздничные покупки лучше совершать обдуманно и осторожно, а также за пару недель. Раскрепоститься перед началом нового года Стрельцам поможет своевременный отдых и смена обстановки. Не нужно доводить себя до белого каления работой и делами.

Козерог

Козерогов ждут большие проблемы с мотивацией и энергетикой. Именно поэтому им стоит помнить о шести дырах, через которые могут утекать их жизненные силы. Пришла пора изменить ритм жизни и немного замедлиться. Козерогам нельзя переутомляться и халатно относиться к своему здоровью. Пришло время раскрыть тему партнерства — помогать близким и коллегам, а также научиться принимать чужую помощь в ответ. В этом нет ничего зазорного, особенно если речь идет о неблагоприятном времени типа грядущего декабря.

Водолей

Водолеи в декабре смогут изменить свою судьбу. Ночные светила не в лучшей позиции, но Водолеям хватит одного Нептуна, который в одиночку сможет перекрыть негатив всех остальных планет и сделать Водолеев одними из самых продуктивных и удачливых людей месяца. Астрологи настоятельно рекомендуют не упускать деталей и фокусироваться на каждой мелочи. Необходимо помнить, что в любой бочке с дегтем всегда есть капля меда. Даже негативные события будут таить в себе нечто хорошее, поэтому лучше не спешить с выводами.

Рыбы

Рыбы уже в начале декабря могут начать задаваться вопросом о том, нужны ли им перемены в жизни. Об этом им скажут особые знаки Вселенной и интуиция. Если люди данного Водного Знака вдруг решат, что им нужно что-то поменять, лучше начинать действовать незамедлительно. В этом им поможет Нептун. Чего точно делать не стоит, так это взваливать на себя все тяготы мира. При необходимости лучше попросить о помощи вторую половинку, родственников, друзей. При этом нужно помнить, что в будущем придется помочь кому-то из близких в ответ.