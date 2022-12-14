ПОДКАСТ | Хорошие родственники хороши на расстоянии? Почему мы ссоримся с близкими людьми и как решить эту проблему

Почему мы ссоримся с родственниками?

В предыдущих подкастах мы уже говорили о внутривидовой агрессии. В этот раз я бы тоже затронул эту тему, потому что это - одна из основных причин. В нас на биологическом уровне встроена агрессия - когда мы на кого-то злимся, кого-то подкалываем, выражаем пассивную агрессию по типу „а, ну все понятно“, наш мозг награждает нас дофамином и заставляет делать это раз за разом. Это - эволюционный механизм. не только потому что агрессия помогала нам выживать (животное, которое не может испытывать агрессию, обречено), благодаря внутривидовой агрессии мы стали доминантным видом на планете Земля. Если какой-то вид занимает определенную территорию и не распространяется дальше, не образует отдельные группы, то он особенно уязвим для ряда неблагоприятных факторов - будь то хищники или климатические условия. Внутривидовая агрессия заставляла людей (и не только) ссориться, разбиваться на кланы, уходить, и таким образом - распространяться по всей Земле.

Когда ко мне приходит клиент, я объясняю ему, что нет хороших и плохих, в нас все это встроено, никто не ходит и не вынашивает планов, чтобы отравить вам жизнь.

Многие говорят, что после переезда в другой город или даже страну отношения с родственниками налаживаются. Это - один из способов? Если дела совсем плохи.

Да, в том числе. Я очень не хочу категорично говорить „это - правильно, а это - неправильно“. Лучше задавать вопрос „а работает ли это для меня или нет“. Кто-то пытается до последнего наладить отношения на месте по разным причинам - некуда уезжать, уход за больными родственниками, разные причины могут быть.