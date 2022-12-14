ПОДКАСТ | Хорошие родственники хороши на расстоянии? Почему мы ссоримся с близкими людьми и как решить эту проблему
Проблеме взаимоотношениям с родственниками посвящено столько фильмов, книг и анекдотов, что казалось бы, мы уже давно могла бы научиться на чужих ошибках и наладить отношения с близкими. Однако этого почему-то не происходит. Почему же мы продолжаем ссориться и выяснять отношения с родственниками? И как все-таки решить эту проблему? Об этом нам рассказал в подкасте „По душам“ психолог Никита Григорьев.
Почему мы ссоримся с родственниками?
В предыдущих подкастах мы уже говорили о внутривидовой агрессии. В этот раз я бы тоже затронул эту тему, потому что это - одна из основных причин. В нас на биологическом уровне встроена агрессия - когда мы на кого-то злимся, кого-то подкалываем, выражаем пассивную агрессию по типу „а, ну все понятно“, наш мозг награждает нас дофамином и заставляет делать это раз за разом. Это - эволюционный механизм. не только потому что агрессия помогала нам выживать (животное, которое не может испытывать агрессию, обречено), благодаря внутривидовой агрессии мы стали доминантным видом на планете Земля. Если какой-то вид занимает определенную территорию и не распространяется дальше, не образует отдельные группы, то он особенно уязвим для ряда неблагоприятных факторов - будь то хищники или климатические условия. Внутривидовая агрессия заставляла людей (и не только) ссориться, разбиваться на кланы, уходить, и таким образом - распространяться по всей Земле.
Когда ко мне приходит клиент, я объясняю ему, что нет хороших и плохих, в нас все это встроено, никто не ходит и не вынашивает планов, чтобы отравить вам жизнь.
Многие говорят, что после переезда в другой город или даже страну отношения с родственниками налаживаются. Это - один из способов? Если дела совсем плохи.
Да, в том числе. Я очень не хочу категорично говорить „это - правильно, а это - неправильно“. Лучше задавать вопрос „а работает ли это для меня или нет“. Кто-то пытается до последнего наладить отношения на месте по разным причинам - некуда уезжать, уход за больными родственниками, разные причины могут быть.
Но в целом, это действительно работает. Когда мы живем вместе или рядом, мы понимаем, что мы никуда друг от друга не денемся. мы устаем друг от друга. И чтобы сдерживать свою естественную агрессию у нас в мозгу тратятся самые настоящие молекулы серотонина. И они могут закончиться также как и топливо в бензобаке машины. И если вас раздражает какой-то человек по разным причинам - он, возможно, ничего не говорит, но у вас уже была когда-то ссора, или вы просто хотите в тишине посидеть. И это - триггер, который со временем очень тяжело сдерживать. А когда у нас есть свои границы, своя какая-то жизнь, то мы понимаем, в какой момент у нас есть необходимый ресурс, чтобы нормально поговорить, поздравить с праздниками, в гости приехать, при этом что-то потерпеть и разъехаться, опять заняться своей жизнью. Это как со спортзалом - люди же не подряд все упражнения делают, у них есть между ними передышки.