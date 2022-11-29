Ученые выяснили, сколько стаканов воды нужно пить в день

Точно неизвестно, откуда взялся миф о том, что человеку обязательно пить по восемь стаканов воды в день. Международная группа ученых решила провести эксперимент на 5600 людях из 26 стран мира и выяснить, сколько жидкости оптимально нужно каждому человеку. Исследование опубликовано в журнале Science.

Ученые давали добровольцам 100 миллилитров питьевой воды, „помеченной“ нерадиоактивным индикатором (DLW). Ее часто используют для экспериментов с метаболизмом, поскольку состав такой воды дает возможность отслеживать, насколько быстро химические вещества перемещаются по телу.

„Если измерить скорость, с которой человек выводит стабильные изотопы с выделениями в течение недели, показатель водорода покажет, сколько воды он заменяет. Уровень кислорода же покажет, сколько калорий сгорело“, — прокомментировал Дейл Шоллер, ученый-диетолог, соавтор исследования.

Ученые выяснили, что ежедневное потребление воды сильно зависит от возраста, пола, уровня активности и климата. „Наше исследование показывает, что нет универсальной рекомендации, потому и слова о том, что мы должны выпивать по два литра воды в день, не подкреплены объективными доказательствами“, — говорится в исследовании.

Самый лучший оборот воды наблюдался у мужчин в возрасте 20−30 лет и женщин в возрасте 20−55 лет и снижался после 40 лет у мужчин и после 65 лет у женщин. У новорожденных был самый высокий оборот по сравнению с другими участниками тестирования — около 28% ежедневно. В аналогичных условиях мужчины ежедневно потребляют примерно на пол-литра больше воды, чем женщины.

Например, 20-летний мужчина, который не занимается спортом, весит 70 кг и живет в развитой стране на уровне моря с 50% влажностью и средней температурой воздуха 10, будет иметь оборот воды около 3,2 литра в день. Не занимающаяся спортом женщина того же возраста, проживающая в том же месте, будет иметь оборот воды около 2,7 литров в день.

У некоторых людей в исследовании был чрезвычайно высокий оборот воды: 13 женщин — спортсменки, беременные женщины или жительницы жарких стран — потребляли более 7 литров в день. Среди участников мужского пола было 9 человек, употреблявших более 10 литров в день. „Вариация означает, что указание на одно среднее значение ни о чем вам не скажет“, — пояснил Шоллер.