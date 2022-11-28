Хотите стать рождественским ангелом в этом году?

Нужно также подумать о тех, чья жизнь сложилась не так, как у нас. К сожалению, в Эстонии есть много детей из малообеспеченных семей, у которых Рождество может пройти скорее в печали, чем в радости. Дети, которые ложатся спать, зная, что в этом году подарка под елкой для них может и не быть. Но это не обязательно должно быть так. Каждый ребенок заслуживает ожидания рождественского ангела и предвкушения подарка. Кампания „Дерево ангелов“ Maxima дает вам прекрасную возможность стать рождественским ангелом для одного ребенка.

За последние дюжину лет Maxima помогла подарить радость Рождества тысячам детей по всей Эстонии. И в этом году каждый житель Эстонии может стать рождественским ангелом и исполнить пожелания 2000 детей, которые можно найти на деревьях ангелов, установленных в магазинах Maxima. Чтобы дети могли вовремя испытать радость Рождества, подарки можно дарить до 11 декабря.

Как составляется список этих детей?

В рамках ежегодной кампании „Дерево ангелов“ Maxima уже долгое время сотрудничает с Союзом многодетных семей Эстонии, в который входят семьи с тремя и более детьми по всей Эстонии. Таким образом, в числе получателей подарков наряду с детьми, желания которых были собраны при помощи местных самоуправлений, находится и 544 ребенка из многодетных семей. Помогает и Таллиннский центр социальной работы. На деревьях ангелов, расположенных в магазинах, размещены желания почти 2000 детей.

Каких подарков дети больше всего хотят?

Во многих семьях желания подарков от детей носят очень практичный характер – зимняя одежда или обувь, школьные принадлежности, которые нужны в данный момент. А также развивающие игрушки, плюшевые мишки, машинки, куклы.

Подарок нужно купить в магазине Maxima?

Подарок можно купить и в другом месте или принести из дома какую-либо вещь, которую вы купили раньше, но она по какой-то причине осталась дома без применения. Главное, чтобы подарок был новым и соответствовал рождественской мечте ребенка.

Могу ли я также добавить рождественскую открытку?