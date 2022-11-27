Неожиданный ответ: стало известно, как часто надо заниматься сексом, чтобы брак был идеальным
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Как часто нужно заниматься сексом, чтобы сохранить остроту отношений? Возможно, реже, чем ты думаешь!
Секс и деньги
Еще одно исследование показало, что секс важнее денег. Эти изыскания были менее масштабными: в их ходе ученые опросили 335 человек, которые уже давно состояли в отношениях. Выяснилось, что люди с доходом от 15 000 до 25 000 долларов, которые занимались сексом раз в неделю, чаще счастливы, чем те, кто зарабатывает от 50 000 до 75 000 долларов, но не только спят в постели лишь раз в месяц.
По мнению авторов исследования, объясняется „правило одного раза в неделю“ очень просто — когда люди не требуют от друга исполнения супружеских обязанностей, то они не испытывают давления, которое портит секс. Так что нет смысла ставить галочки в календаре — важно заниматься любовью, когда вам обоим этого хочется, и не думать постоянно о том, что реже — значит хуже.
Принято считать, что частый секс — это показатель того, что между вами всё отлично. Стоит нечаянно упомянуть, что вы далеко не каждый день устраиваете эротические игры — и сразу ловишь сочувственные взгляды. Случается, что и комментарии слышишь: „Мужа не жалко? Продолжишь в том же духе — и он точно заведет любовницу!“
Неожиданная статистика
Но действительно ли секс для счастливых отношений должен быть частым? Оказывается, нет. Недавно специалисты американского Общества психологии личности и социальной психологии провели исследование, чтобы выяснить, какое же количество интима нужно для счастья в паре — для этого они опросили 30 тысяч мужчин и женщин.
Результаты показали, что до определенного момента частота секса действительно коррелирует с чувством счастья, взаимной любви и удовлетворенности союзом. Однако такая зависимость в определенный момент исчезает: эксперты установили, что люди, которые занимаются сексом раз в неделю, также довольны отношениям, как те, кто делает это гораздо чаще.
Оказалось, что значение также имеет эмоциональная связь с партнером. Иными словами, ежедневные объятия, поцелуи и прикосновения также важны, как и секс — именно они позволяют людям чувствовать, что их любят. А вот пол, возраст и продолжительность отношений не имеют значения: правило „одного раза в неделю“ работает для самых разных людей и браков.
Источник: Voice Mag