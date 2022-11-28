Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022: кому стоит прислушаться к интуиции, а кому - быть экономнее?

Овен

Овнам в этот период удастся обрести счастье и поменять свою жизнь к лучшему. Им необходимо как можно быстрее определиться с дальнейшими целями и задачами, чтобы не дрейфовать впустую и не тратить зря свое драгоценное время. Овны на этой неделе будут крайне сильными, особенно в указанные дни силы 29 и 1 числа. Поменять к лучшему свое мышление им поможет следование восьми принципам дзен. Также полезно прислушиваться к советам окружающих людей и знакомиться с новыми личностями. Возможно, в жизни Овнов появится новый наставник, друг.

Телец

У Тельцов за последние недели, возможно, накопилось много недоброжелателей или людей, которые просто их недолюбливают. В любом случае. Это лишний источник негатива, но его всегда можно научиться блокировать — например, при помощи советов, про которые мы рассказывали ранее. Это будет время, когда можно смело отправляться в дальнюю дорогу, особенно во вторник. Также на этой неделе можно совершать важные покупки и проводить деловые переговоры. При желании можно продолжить действовать в привычном ритме, если, конечно, это не навредит делам.

Близнецы

У Близнецов могут появиться настоящие враги, которые при необходимости готовы будут потратить кучу средств, сил и времени на то, чтобы насолить представителям данного Знака. Как говорили в одном фильме, ненавистники делятся на два типа: на недалеких людей и на тех, кто нам завидует. К сожалению, в окружении Близнецов может быть много и тех, и других, но есть единая стратегия, которая поможет с ними справиться. Речь идет не о войне, а о работе над собой. Если Близнецам удастся очистить свою карму добрыми поступками, есть вероятность того, что враги остынут и остановят преследование.

Рак