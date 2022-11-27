Диетолог рассказала о последствиях для организма человека после отказа от мяса

Портал Passion поговорил с практикующим врачом-эндокринологом, диетологом Анастасией Белошистой о том, как не натворить ошибок в изменении рациона.

Во-первых, необходимо понять, насколько данное намерение несет радикальный характер, поскольку белок, витамины и минералы, которые мы получаем из мяса, в обязательном порядке необходимо заменить другими продуктами. Особенно эта рекомендация относится к вегетарианцам и веганам, полностью исключившим мясо из своего рациона. Веганы, в свою очередь, перестают принимать в пищу любые продукты животного происхождения, в том числе яйца и молочные продукты, которыми, к слову, вегетарианцы „не брезгуют“, и потому веганы находятся в более рискованном (с точки зрения состояния здоровья) положении.

„Если мы полностью откажемся от мяса, мы можем потерять белок. Продукты растительного происхождение не содержат все заменимые и незаменимые аминокислоты, которые есть в мясе. Поэтому если мы принимаем такое решение, мы должны найти другие источники животного происхождения, где должны будут содержаться эти аминокислоты. Например, отказаться от красного мяса и включить в рацион мясо птицы, рыбу, молочные продукты, яйца“, - советует врач-эндокринолог.

По ее словам, в настоящее время многие ученые обращают внимание на флекситарианскую диету, основанную на растительной диете. Отличие данного вида „гибкого вегетарианства“ от обычного заключается в том, что в него включают и мясо, и молочные продукты, и яйца, и рыбу, но время от времени и в небольших количествах.

Люди, ограничивающие потребление продуктов животного происхождения, могут в результате столкнуться с анемией (патологическое состояние, характеризующееся уменьшением количества эритроцитов и гемоглобина в крови – прим. ред.). Анемия приводит к гипоксии ткани (состоянию кислородного голодания – прим. ред.), так как гемоглобин выполняет транспортную роль в организме и переносит молекулы кислорода ко всем клеточкам и тканям.