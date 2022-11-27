Онколог Яаника Наритс: рак легких подкрадывается незаметно. Симптомы, которые нельзя игнорировать

„В случае рака легких диагноз обычно ставится слишком поздно, потому что болезнь начинает проявлять свои симптомы только на последних стадиях“, - говорит доктор Яаника Наритс, преподаватель факультета онкологии в больнице Тартуского университета. „В легочной ткани также недостаточно болевых рецепторов, что означает, что если в легком начала развиваться опухоль, человек этого не чувствует“.

Какой самый распространенный симптом рака легких?

Доктор Наритс говорит, что самым распространенным симптомом рака легких является застарелый кашель, который пытались лечить, но не вылечили. „Кровь в горле, одышка при нагрузке, потеря голоса без причины, боль в груди, хрипы и затрудненное глотание также являются предупреждающими признаками. Если рак широко распространен, потеря веса и потеря аппетита также являются распространенными симптомами“.

„Курение, безусловно, является самым большим фактором риска развития рака легких, - говорит д-р Наритс. „Однако рак легких может возникать и у некурящих людей, причем один из десяти диагнозов обычно ставится человеку, который никогда не курил. Рак легких у некурящих может быть вызван различными химическими веществами, такими как радон, асбест, хром, мышьяк, загрязнение воздуха в помещении, вирус папилломы человека и, конечно, пассивное курение. Рак легких также может быть наследственным, но даже в этом случае причина рака легких может лежать в окружающей среде, в которой живет семья, а не в комбинации генов“.

Лечение зависит от стадии рака

Говоря о лечении рака легких, доктор Наритс говорит, что это зависит от стадии рака. „Используется хирургическое лечение, точечная радиотерапия, химиотерапия или сочетание радиотерапии и химиотерапии, а также иммунотерапия. При очень запущенной болезни для облегчения симптомов (боль, затрудненное дыхание) используется паллиативная радиотерапия. Трансплантация легких не является вариантом лечения рака легких“.

„Выживаемость после постановки диагноза зависит от стадии рака“, - говорит д-р Наритс. „При раке легких средняя 5-летняя выживаемость (т.е. какой процент пациентов остается в живых через 5 лет после постановки диагноза) составляет 64% при локализованном заболевании, 37% при локорегиональном заболевании и 8% при отдаленном заболевании. Однако эти показатели значительно ниже для агрессивного мелкоклеточного подтипа рака легких у курильщиков - 29%, 18% и 3% соответственно. Однако всегда есть шанс, что пациент избавится от рака. Как всегда в онкологии, чем раньше обнаружен рак, тем выше шансы на излечение“.