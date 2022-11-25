Почему вам точно не нужны отношения как в кино: разбираемся на токсичных примерах

Помните, как многие переживали истории Энди и Нейта из „Дьявол носит Prada“? Он – переживает за нее и следит, чтобы она вдруг не стала плохим человеком, она же становится карьеристкой и меняет отношения на карьеру. Но потом одумывается, а парень ее прощает. Ну разве не прелесть?

К сожалению, романтизация всяческих нездоровых, а порой и даже абьюзерских отношений в кино и книгах – дело нередкое. Токсичные отношения сценаристы и режиссеры иногда намеренно маскируют под идеальные (и тут только ну очень поверхностный зритель ничего не поймет), но часто бывает и так, что никто как будто не замечает (или считает, что это нормально), как в паре все не так-то на самом деле и счастливы.

Видели мем, на котором Жади из „Клона“ смотрит на Лукаса, а рядом – ваша напуганная подруга, которая осознает все проблемы от возвращения бывшего в вашу жизнь? Когда мы смотрели тот сериал, большинство как-то особенно переживало за отношения Жади и Лукаса из-за кажущейся красоты и романтики той истории. А ведь переживать стоило только за то, чтобы эти отношения как можно скорее и безболезненнее прекратились.

Мы склонны идеализировать героев сериалов, а вот с людьми в обычной жизни все наоборот. Разбираемся, что здесь не так.

К сожалению, романтизация всяческих нездоровых, а порой и даже абьюзерских отношений в кино и книгах – дело нередкое. Токсичные отношения сценаристы и режиссеры иногда намеренно маскируют под идеальные (и тут только ну очень поверхностный зритель ничего не поймет), но часто бывает и так, что никто как будто не замечает (или считает, что это нормально), как в паре все не так-то на самом деле и счастливы.

Видели мем, на котором Жади из „Клона“ смотрит на Лукаса, а рядом – ваша напуганная подруга, которая осознает все проблемы от возвращения бывшего в вашу жизнь? Когда мы смотрели тот сериал, большинство как-то особенно переживало за отношения Жади и Лукаса из-за кажущейся красоты и романтики той истории. А ведь переживать стоило только за то, чтобы эти отношения как можно скорее и безболезненнее прекратились.

Совсем нет. Приятно знать, что, когда ты накосячишь, у тебя есть шанс быть понятым и принятым назад. Вот только пострадавший в этой паре – совсем не Нейт. Мужчина возмущался, что вдруг стал получать меньше внимания от спутницы, которая еще и лучше стала выглядеть (а значит, и кого получше может найти – именно этот страх управляет теми спутниками, кто переживает, что вы слишком нарядная или красивая). Энди нуждалась в особой поддержке, а получала токсичный прессинг не только со стороны начальницы, но и от бойфренда.

Отношения Росс и Рейчел из „Друзей“ тоже кажутся идеальными – ну как можно обращать внимание на какие-то незначительные ссоры, когда очевидно, что вы просто созданы друг для друга? Так и работает романтизация – мы готовы придумывать, что где-то на небесах был создан ваш союз, а значит, нет ничего, что невозможно не простить. Одни игнорируют сумасшедшую ревность, как у Росса, другие – дичайший эгоизм Рейчел.

Но, пожалуй, для большей наглядности возьмем чуть ли не самую популярную пару начала второго тысячелетия – конечно же, Кэрри и мистер Биг. Что там не так? Боюсь, мы и половины не перечислим, и все же.

Мы не задумывались, ведь в фильмах это так привычно, но Кэрри влюбилась и решила, что Биг – тот самый, слишком быстро. После второй же встречи журналистка была уверена, что он ей и нужен, а ведь (не хочется говорить банальностей, но придется) совсем не узнала, что он за человек.

Дальше следуют десятки манипуляций со стороны обоих. И тут наивный зритель может подумать, что все это – для становления стабильных отношений, понимания, как герои дороги друг другу, для романтики, в конце концов!

Вот только очень важная поправка: в здоровых и счастливых отношениях нет места манипуляциям. И если к концу сериала начинается казаться, что герои все-таки построили свое счастье на таком зыбком фундаменте, никогда не забывайте, что это только из-за того, что мы видим, а, точнее, не видим того самого „жили долго и счастливо“. Может, и долго, но вполне в том же духе.