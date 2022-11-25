Секс и отношения
25.11.2022, 19:32

Почему вам точно не нужны отношения как в кино: разбираемся на токсичных примерах

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Sarah Jessica Parker And Chris Noth Are All Smiles At The "And Just Like That" Set In NYC
Sarah Jessica Parker And Chris Noth Are All Smiles At The "And Just Like That" Set In NYC
ФОТО: Jose Perez / SplashNews.com | Jose Perez / SplashNews.com/ Vida Press

Мы склонны идеализировать героев сериалов, а вот с людьми в обычной жизни все наоборот. Портал lady.mail разбирался, что здесь не так.

Видели мем, на котором Жади из „Клона“ смотрит на Лукаса, а рядом – ваша напуганная подруга, которая осознает все проблемы от возвращения бывшего в вашу жизнь? Когда мы смотрели тот сериал, большинство как-то особенно переживало за отношения Жади и Лукаса из-за кажущейся красоты и романтики той истории. А ведь переживать стоило только за то, чтобы эти отношения как можно скорее и безболезненнее прекратились.

К сожалению, романтизация всяческих нездоровых, а порой и даже абьюзерских отношений в кино и книгах – дело нередкое. Токсичные отношения сценаристы и режиссеры иногда намеренно маскируют под идеальные (и тут только ну очень поверхностный зритель ничего не поймет), но часто бывает и так, что никто как будто не замечает (или считает, что это нормально), как в паре все не так-то на самом деле и счастливы.

Мы склонны идеализировать героев сериалов, а вот с людьми в обычной жизни все наоборот. Разбираемся, что здесь не так.

Видели мем, на котором Жади из „Клона“ смотрит на Лукаса, а рядом – ваша напуганная подруга, которая осознает все проблемы от возвращения бывшего в вашу жизнь? Когда мы смотрели тот сериал, большинство как-то особенно переживало за отношения Жади и Лукаса из-за кажущейся красоты и романтики той истории. А ведь переживать стоило только за то, чтобы эти отношения как можно скорее и безболезненнее прекратились.

К сожалению, романтизация всяческих нездоровых, а порой и даже абьюзерских отношений в кино и книгах – дело нередкое. Токсичные отношения сценаристы и режиссеры иногда намеренно маскируют под идеальные (и тут только ну очень поверхностный зритель ничего не поймет), но часто бывает и так, что никто как будто не замечает (или считает, что это нормально), как в паре все не так-то на самом деле и счастливы.

Помните, как многие переживали истории Энди и Нейта из „Дьявол носит Prada“? Он – переживает за нее и следит, чтобы она вдруг не стала плохим человеком, она же становится карьеристкой и меняет отношения на карьеру. Но потом одумывается, а парень ее прощает. Ну разве не прелесть?

Совсем нет. Приятно знать, что, когда ты накосячишь, у тебя есть шанс быть понятым и принятым назад. Вот только пострадавший в этой паре – совсем не Нейт. Мужчина возмущался, что вдруг стал получать меньше внимания от спутницы, которая еще и лучше стала выглядеть (а значит, и кого получше может найти – именно этот страх управляет теми спутниками, кто переживает, что вы слишком нарядная или красивая). Энди нуждалась в особой поддержке, а получала токсичный прессинг не только со стороны начальницы, но и от бойфренда.

Отношения Росс и Рейчел из „Друзей“ тоже кажутся идеальными – ну как можно обращать внимание на какие-то незначительные ссоры, когда очевидно, что вы просто созданы друг для друга? Так и работает романтизация – мы готовы придумывать, что где-то на небесах был создан ваш союз, а значит, нет ничего, что невозможно не простить. Одни игнорируют сумасшедшую ревность, как у Росса, другие – дичайший эгоизм Рейчел.

Но, пожалуй, для большей наглядности возьмем чуть ли не самую популярную пару начала второго тысячелетия – конечно же, Кэрри и мистер Биг. Что там не так? Боюсь, мы и половины не перечислим, и все же.

Мы не задумывались, ведь в фильмах это так привычно, но Кэрри влюбилась и решила, что Биг – тот самый, слишком быстро. После второй же встречи журналистка была уверена, что он ей и нужен, а ведь (не хочется говорить банальностей, но придется) совсем не узнала, что он за человек.

Дальше следуют десятки манипуляций со стороны обоих. И тут наивный зритель может подумать, что все это – для становления стабильных отношений, понимания, как герои дороги друг другу, для романтики, в конце концов!

Вот только очень важная поправка: в здоровых и счастливых отношениях нет места манипуляциям. И если к концу сериала начинается казаться, что герои все-таки построили свое счастье на таком зыбком фундаменте, никогда не забывайте, что это только из-за того, что мы видим, а, точнее, не видим того самого „жили долго и счастливо“. Может, и долго, но вполне в том же духе.

Еще не убедили? Тогда вот – конкретно, почему вам и правда не нужны отношения, как в книгах и сериалах?

Излишняя романтизация

В искусстве, особенно – в массовом, можно красиво показать токсичные отношения. От этого они не становятся счастливыми и стабильными. Но могут показаться желанными.

Поверхностность

Задумывайтесь, как много вы додумываете. Герои в кино всегда идеальны (ну или около того), просыпаются с аккуратным мейком, уже почищенными зубами и бодрыми. Все то же распространяется и на весь остальной день. А то, что остается скрытым, кажется нам тоже непременно прекрасным, ведь как иначе?

Яркость

Не забывайте, в кино показывают только самое яркое, а жизнь все-таки состоит из „скучного“ и самого проходного. Отношения – это, скорее, про рутину и быт, которых в кино мы как раз не видим (потому что бы стал такое смотреть?).

Самое обычное вранье

Ну и не забывайте, что не стоит ассоциировать себя, а тем более – своего избранника ни с каким героем, и ждать, что мы или они тоже так же поменяются (непременно в лучшую сторону, конечно).

В кино много красивого вранья – вот герой меняется ради любви, отказывается от всех вредных привычек, внезапно становится моногамен, хотя всю прошлую жизнь отвергал эту идею, а плохие парни превращаются в хороших (но только для своей избранницы, для пущей романтики).

Задумайтесь, сколько вам здесь наврали, и как сложно отказаться даже от самых простых привычек в реальной жизни.

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