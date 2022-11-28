14 симптомов рака поджелудочной железы, которые вы, вероятно, игнорируете

Число людей с диагнозом рак поджелудочной железы растет год от года как в нашей стране, так и во всем мире. Если в 2001 году в Эстонии было выявлено в общей сложности 195 случаев этой опухоли, а в 2011 году - 253 случая, то, например, в 2018 году было диагностировано в общей сложности 332 первых случая рака поджелудочной железы.