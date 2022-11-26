Как приучить себя завтракать, когда кусок в горло не лезет: специалист раскрывает несколько рабочих лайфхаков

На завтрак должно приходиться 25% всего дневного рациона. Как раз поэтому этот прием пищи чрезвычайно важен для нормальной работы желудочно-кишечного тракта и поддержания здорового веса. Но многие жалуются, что никак не получается заставить себя завтракать — мол, есть по утрам совсем не хочется.

Как приучить себя начинать день с важной трапезы, VOICE рассказала доктор натуропат Екатерина Новикова. Вот 5 готовых рекомендаций специалиста, которые привьют тебе любовь к завтраку.

Совет первый: „открывающий“ стакан воды

Как только проснулась, выпей стакан воды комнатной температуры. Вода запустит работу ЖКТ и пробудит аппетит. Возможно, сначала пить воду будет трудно, но через пару дней, ты уже не сможешь без нее обходиться.

Совет второй: готовься к завтраку заранее

Продумывай свой завтрак еще с вечера. Приготовь все необходимые продукты, чтобы утром на это не отвлекаться и не думать о том, чем же позавтракать. Если есть возможность, то приготовь завтрак заранее, чтобы утром не тратить на это много времени.

Совет третий: не ужинай на ночь

Делай это за 3-4 часа до сна, и пусть ужин будет максимально легким. Тогда утром ты проснешься с желанием позавтракать. Завтрак в плане питательной ценности гораздо важнее ужина, ведь ночью организм должен максимально отдыхать, а не переваривать пищу.

Кроме того, легкий ужин также является залогом качественного сна. А вот утром нам как раз нужно много энергии, поэтому первый приём пищи так важен.

Совет четвертый: преврати завтрак в красивый ритуал

Позаботься о красивой посуде, салфетках и сервировке. Пусть твой завтрак будет не просто приемом пищи, а настоящим удовольствием. Сделай его временем, когда сможешь не спеша собраться с мыслями и настроиться на день.

Возможно, тебе придется просыпаться на 10 минут раньше обычного, но, поверь, это того стоит. Спокойное утро и завтрак в красивой обстановке гораздо благоприятнее для организма и настроения, чем кофе из одноразового стаканчика на бегу.

Совет пятый: готовь себе разнообразные завтраки