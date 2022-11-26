Как приучить себя завтракать, когда кусок в горло не лезет: специалист раскрывает несколько рабочих лайфхаков(4)
Завтрак — самый важный прием пищи. Мы знаем об этом с самого детства, только вот приучить себя регулярно есть по утрам все равно удается не всем. Как сделать утренний прием пищи своим золотым правилом? Помогут эти 5 простых советов от нутрициолога.
На завтрак должно приходиться 25% всего дневного рациона. Как раз поэтому этот прием пищи чрезвычайно важен для нормальной работы желудочно-кишечного тракта и поддержания здорового веса. Но многие жалуются, что никак не получается заставить себя завтракать — мол, есть по утрам совсем не хочется.
Как приучить себя начинать день с важной трапезы, VOICE рассказала доктор натуропат Екатерина Новикова. Вот 5 готовых рекомендаций специалиста, которые привьют тебе любовь к завтраку.
Совет первый: „открывающий“ стакан воды
Как только проснулась, выпей стакан воды комнатной температуры. Вода запустит работу ЖКТ и пробудит аппетит. Возможно, сначала пить воду будет трудно, но через пару дней, ты уже не сможешь без нее обходиться.
Совет второй: готовься к завтраку заранее
Продумывай свой завтрак еще с вечера. Приготовь все необходимые продукты, чтобы утром на это не отвлекаться и не думать о том, чем же позавтракать. Если есть возможность, то приготовь завтрак заранее, чтобы утром не тратить на это много времени.
Совет третий: не ужинай на ночь
Делай это за 3-4 часа до сна, и пусть ужин будет максимально легким. Тогда утром ты проснешься с желанием позавтракать. Завтрак в плане питательной ценности гораздо важнее ужина, ведь ночью организм должен максимально отдыхать, а не переваривать пищу.
Кроме того, легкий ужин также является залогом качественного сна. А вот утром нам как раз нужно много энергии, поэтому первый приём пищи так важен.
Совет четвертый: преврати завтрак в красивый ритуал
Позаботься о красивой посуде, салфетках и сервировке. Пусть твой завтрак будет не просто приемом пищи, а настоящим удовольствием. Сделай его временем, когда сможешь не спеша собраться с мыслями и настроиться на день.
Возможно, тебе придется просыпаться на 10 минут раньше обычного, но, поверь, это того стоит. Спокойное утро и завтрак в красивой обстановке гораздо благоприятнее для организма и настроения, чем кофе из одноразового стаканчика на бегу.
Совет пятый: готовь себе разнообразные завтраки
Вариантов тут масса — вот самые простые и сытные примеры:
Каша — куда же без нее? Гречневая, кукурузная, полба. Варим кашу на воде и добавляем кусочек сливочного масла. Можно украсить ягодами.
Любимые всеми смузи. В самых разных вариантах: на кокосовом молоке, воде, с зеленью, ягодами и семенами. Вот где открывается полет для фантазии! Экспериментируй со вкусами и рецептами.
Бутерброды — да, именно они. За основу возьми цельнозерновой хлеб, хлебец или лепешку, а сверху добавь зелень, овощи, гуакамоле, соленую рыбу, козий сыр или паштет.
Омлет с зеленью. Здесь тоже можно придумать много вариантов такого простого, но вкусного и полезного блюда. Просто добавь к яйцам зелень, овощи и специи, и блюдо получится по-настоящему интересным.
Овощные оладьи, например, из кабачка или цветной капусты. Подавай их с зеленью и свежими овощами.
Вареное яйцо + салат из овощей и зелени = идеальное сочетания для начала дня.
Домашняя гранола с растительным молоком (миндальным, кокосовым, овсяным).
Источник: Voice Mag