Красота и здоровье
26.11.2022, 10:34

Как приучить себя завтракать, когда кусок в горло не лезет: специалист раскрывает несколько рабочих лайфхаков

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Вкусный и полезный завтрак
Вкусный и полезный завтрак
ФОТО: nblx | Shutterstock

Завтрак — самый важный прием пищи. Мы знаем об этом с самого детства, только вот приучить себя регулярно есть по утрам все равно удается не всем. Как сделать утренний прием пищи своим золотым правилом? Помогут эти 5 простых советов от нутрициолога.

На завтрак должно приходиться 25% всего дневного рациона. Как раз поэтому этот прием пищи чрезвычайно важен для нормальной работы желудочно-кишечного тракта и поддержания здорового веса. Но многие жалуются, что никак не получается заставить себя завтракать — мол, есть по утрам совсем не хочется.

Как приучить себя начинать день с важной трапезы, VOICE рассказала доктор натуропат Екатерина Новикова. Вот 5 готовых рекомендаций специалиста, которые привьют тебе любовь к завтраку.

Совет первый: „открывающий“ стакан воды

Как только проснулась, выпей стакан воды комнатной температуры. Вода запустит работу ЖКТ и пробудит аппетит. Возможно, сначала пить воду будет трудно, но через пару дней, ты уже не сможешь без нее обходиться.

Совет второй: готовься к завтраку заранее

Продумывай свой завтрак еще с вечера. Приготовь все необходимые продукты, чтобы утром на это не отвлекаться и не думать о том, чем же позавтракать. Если есть возможность, то приготовь завтрак заранее, чтобы утром не тратить на это много времени.

Совет третий: не ужинай на ночь

Делай это за 3-4 часа до сна, и пусть ужин будет максимально легким. Тогда утром ты проснешься с желанием позавтракать. Завтрак в плане питательной ценности гораздо важнее ужина, ведь ночью организм должен максимально отдыхать, а не переваривать пищу.

Кроме того, легкий ужин также является залогом качественного сна. А вот утром нам как раз нужно много энергии, поэтому первый приём пищи так важен.

Совет четвертый: преврати завтрак в красивый ритуал

Позаботься о красивой посуде, салфетках и сервировке. Пусть твой завтрак будет не просто приемом пищи, а настоящим удовольствием. Сделай его временем, когда сможешь не спеша собраться с мыслями и настроиться на день.

Возможно, тебе придется просыпаться на 10 минут раньше обычного, но, поверь, это того стоит. Спокойное утро и завтрак в красивой обстановке гораздо благоприятнее для организма и настроения, чем кофе из одноразового стаканчика на бегу.

Совет пятый: готовь себе разнообразные завтраки

Вариантов тут масса — вот самые простые и сытные примеры:

  • Каша — куда же без нее? Гречневая, кукурузная, полба. Варим кашу на воде и добавляем кусочек сливочного масла. Можно украсить ягодами.

  • Любимые всеми смузи. В самых разных вариантах: на кокосовом молоке, воде, с зеленью, ягодами и семенами. Вот где открывается полет для фантазии! Экспериментируй со вкусами и рецептами.

  • Бутерброды — да, именно они. За основу возьми цельнозерновой хлеб, хлебец или лепешку, а сверху добавь зелень, овощи, гуакамоле, соленую рыбу, козий сыр или паштет.

  • Омлет с зеленью. Здесь тоже можно придумать много вариантов такого простого, но вкусного и полезного блюда. Просто добавь к яйцам зелень, овощи и специи, и блюдо получится по-настоящему интересным.

  • Овощные оладьи, например, из кабачка или цветной капусты. Подавай их с зеленью и свежими овощами.

  • Вареное яйцо + салат из овощей и зелени = идеальное сочетания для начала дня.

  • Домашняя гранола с растительным молоком (миндальным, кокосовым, овсяным).

Источник: Voice Mag

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