Что будет, если полностью отказаться от сладкого: 5 неожиданных, но приятных последствий запрета

Многие девушки убеждены, что абсолютные запреты — это зло, поэтому даже на строгой диете изредка позволяют себе полакомиться любимыми конфетами или куском торта. Однако недавнее заявление врачей-диетологов о том, что полный отказ от добавленного сахара принесет организму только пользу, ставит эту популярную версию вечно худеющих под сомнение.

Кстати, ты знала, что отказ от сладостей в рационе повлечет за собой и куда более глобальные изменения, чем просто преображение фигуры? Вот 5 приятных последствий сахарного табу, о которых ты вряд ли догадывалась.

Улучшится кожа

За отеки, сухую кожу, высыпания, тусклый цвет лица и темные круги под глазами мы во многом обязаны сахару, ведь именно он запускает воспалительную реакцию в организме — гликирование. Поэтому вскоре после полного отказа от сладостей ты заметишь позитивные изменения: кожа станет чистой и гладкой, а вид — сияющим и отдохнувшим.

Ты больше не будешь зависеть от еды

Сахарная зависимость схожа с наркотической: мозг получает удовольствие от дозы сладкого и сразу же требует очередную порцию. Когда же ты исключишь из рациона даже скрытые источники сахара, то сразу обретешь долгожданную свободу: больше не будешь заедать стресс или переедать от скуки.

Никаких перепадов настроения

Уровень сахара берет под контроль и наше настроение. Сразу же после полученной дозы мы чувствуем себя лучше, но употребление сладостей в долгосрочной перспективе наоборот приводит к депрессии: выработка дофамина ослабляется и делает нас слабыми перед внешними раздражителями. Замени сахаросодержащие продукты на полезные жиры, и сразу же обретешь душевный покой.

Бодрый день и хороший сон

Беспричинная сонливость днем и бессонница по ночам также могут быть вызваны злоупотреблением сладким. Все дело в выработке гормона стресса кортизоле, которую как раз запускает сахар. После отказа от него у тебя появится энергия в дневные часы, а сон станет гораздо спокойнее.

Улучшится память и концентрация