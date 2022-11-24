Как обеспечить хорошее качества сна? Три золотых правила спокойного сна
Бессонная ночь и неправильное положение во время сна могут испортить весь день. Ваш сон и качество сна очень важны для Вашего здоровья. Эксперты рекомендуют спать каждый день не менее 8 часов. Но многие ли из нас могут позволить себе такой продолжительный сон?
Мы хотим начать с маленьких шагов, которые помогут Вам лучше высыпаться.
Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день
Если Вы начнете придерживаться определенного ритма сна, Ваши внутренние часы постепенно подстроятся под него, и Вам больше не понадобится будильник. Время отхода ко сну должно быть реалистичным и соответствовать Вашему образу жизни. Всегда слушайте свое тело.
Всегда следите за тем, чтобы подушка поддерживала шею и позвоночник.
Обязательно меняйте подушки и одеяла раз в год. Подушка собирает как видимые, так и невидимые остаточные продукты, которые могут серьезно повлиять на наше общее состояние здоровья и самочувствие.
Что же на самом деле накапливается в подушке? Чаще всего это не видно невооруженным глазом, но под микроскопом может напугать даже самых смелых. Наиболее распространены пылевые клещи и продукты их жизнедеятельности. Считается, что до 20% населения страдает аллергией на пылевых клещей. Если по утрам у Вас заложен нос, Вы чихаете или у Вас слезятся глаза, Вы определенно можете подозревать у себя непереносимость, вызванную пылевыми клещами. В основном они питаются омертвевшими клетками кожи, которые мы каждую ночь оставляем в кровати.
Не ешьте и не пейте слишком много перед сном.
Ночные перекусы иногда могут показаться очень соблазнительными, но все же не стоит поддаваться этим позывам. Старайтесь съесть ужин как минимум за 2 часа до сна и избегайте очень острой и соленой еды. Потребление большого количества жидкости перед сном может испортить Ваш сон походами в туалет.
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