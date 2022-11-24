Как обеспечить хорошее качества сна? Три золотых правила спокойного сна

Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день Если Вы начнете придерживаться определенного ритма сна, Ваши внутренние часы постепенно подстроятся под него, и Вам больше не понадобится будильник. Время отхода ко сну должно быть реалистичным и соответствовать Вашему образу жизни. Всегда слушайте свое тело.

Всегда следите за тем, чтобы подушка поддерживала шею и позвоночник.

Обязательно меняйте подушки и одеяла раз в год. Подушка собирает как видимые, так и невидимые остаточные продукты, которые могут серьезно повлиять на наше общее состояние здоровья и самочувствие.

Что же на самом деле накапливается в подушке? Чаще всего это не видно невооруженным глазом, но под микроскопом может напугать даже самых смелых. Наиболее распространены пылевые клещи и продукты их жизнедеятельности. Считается, что до 20% населения страдает аллергией на пылевых клещей. Если по утрам у Вас заложен нос, Вы чихаете или у Вас слезятся глаза, Вы определенно можете подозревать у себя непереносимость, вызванную пылевыми клещами. В основном они питаются омертвевшими клетками кожи, которые мы каждую ночь оставляем в кровати.