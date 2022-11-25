Ошеломленная женщина: мой спутник сделал очень необычный выбор напитка на свидании

Именно заказ молока привлекательным кавалером имел для одной женщины неприятные впечатления, пишет Naistekas. Чтобы узнать, только ли у нее возникли сомнения, женщина разместила свою историю на Mumsnet, сообществе для мам, и попросила совета, является ли нормальным поведением заказ молока у взрослого мужчины на свидании.

„Я пошла на первое свидание с парнем, с которым познакомилась в Интернете накануне вечером. Мы пошли ужинать. Когда я приехала, по его виду я поняла, что он довольно-таки привлекателен. Однако случилось то, что когда мы стали заказывать напитки, он взял стакан молока“, - написала она.

Неожиданный выбор

„Я никогда раньше не видела, чтобы кто-то заказывал молоко в ресторане, и это показалось мне очень странным и сразу сделало его менее привлекательным. Я пыталась понять, почему меня это так отталкивает, но не могу найти никакой причины, кроме того, что это кажется немного отвратительным“.

Странная озабоченность этой женщины вызвала серьезные дебаты в сообществе на тему этикета свиданий и привлекла более 489 различных откликов. Многие комментаторы согласились с женщиной в том, что заказ мужчины был странным.

„Это немного странно. Не похоже на то, что взрослый человек первым делом мог бы заказать к еде в ресторане“, - написал один из читателей.

„Когда вы едите мясо или пасту в модном ресторане, а потом заказываете молоко, это действительно немного странно“, - написал другой.

Но нашлись и читатели, которые встали на защиту этого человека. „Может быть, он просто любит молоко“, - написал третий читатель в поддержку молодого человека.

„Я тоже люблю молоко, но я никогда не заказывал его с едой, поэтому я понимаю, почему вы считаете это странным, но это не самое худшее, что может сделать человек. Это было только молоко, и он не заказывал стакан крови, чтобы выпить“, - написал один из пользователей сообщества.

Источник: TheSun