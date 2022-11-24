Эстонская певица Кайре Вилгатс разочаровалась в приложении для знакомств Tinder. Большинство людей просто хотят...

„Я надеюсь найти отношения, которые бы поддерживали во всем, мужчину с позитивным взглядом на жизнь и способного справляться самостоятельно. Я не хочу быть для кого-то матерью или няней“.

От использования приложения для знакомств Tinder женщина теперь отказалась. „Я прекратила это занятие, потому что мне казалось, что большинство людей просто хотят секса“, - говорит она. „Я прошла этап, но я бы не сказала, что это была пустая трата времени. Там я нашла много хороших друзей, с которыми до сих пор поддерживаю связь, да, были и разочарования, но такова жизнь“.