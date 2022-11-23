Новолуние в Скорпионе: будьте готовы к самым „грязным“ эмоциям. Прогноз от астролога RusDelfi

В конце месяца знак Скорпиона особенно активен. Новолуние произойдет в знаке Скорпиона в компании Солнца, Меркурия и Венеры, под аспектом Марса и Юпитера. Что же значит все это скопление для нас?

Давайте посмотрим, кто такой скорпион, ведь недаром же именно это существо было выбрано символом, отображающим эту непростую энергетику. Что мы знаем о скорпионах в природе? Во-первых, скорпионы плохо видят, но у них есть вырост на брюшке покрытый ворсинками, они улавливают вибрации и поэтому знают о приближении опасности или добычи. Других органов чувств у них нет.

Астрологические Скорпионы прекрасно считывают пространство и собеседника, их невозможно обмануть. Они интуитивно чувствуют опасность и доверяют своему внутреннему шестому чувству.

Скорпионы живут обособленно, стараются не попадаться на глаза почуяв опасность. Они прячутся в листьях или под корягами. Скорпион не нападает первым на человека, обычно он жалит, когда мы наступает на него. Укус скорпиона очень болезненный, в некоторых случаях смертелен.

Выраженный знак Скорпиона в гороскопе человека также дает тягу к уединению и скрытности. Защищаясь, он может глубоко ранить словами, и эта боль останется надолго. У них мало обыденного сострадания, такой человек не будет говорить о том, как страшно, что в 21 веке люди умирают от голода и болезней, такой человек пойдет в самую опасную зону рискуя собой, чтобы спасти других.

Скорпионы могут впадать в каталепсию от жары или холода. Этот знак символизирует смерть, очищение и трансформацию, переход из одного состояния в другое.

Если не будет достаточно пищи, скорпионы будут поедать друг друга. Скорпионы не тот знак, который пойдет на уступки. И если ему придется защищаться, он будет сражаться до конца, а в достижении цели будет использовать любые средства. Вот такие параллели мы можем привести из животного мира.