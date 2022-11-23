Новолуние в Скорпионе: будьте готовы к самым „грязным“ эмоциям. Прогноз от астролога RusDelfi
Сейчас на небе ярко выражен знак Скорпиона, поэтому астролог Ирина Варнес решила написать пост об этом непростом проявлении энергии.
В конце месяца знак Скорпиона особенно активен. Новолуние произойдет в знаке Скорпиона в компании Солнца, Меркурия и Венеры, под аспектом Марса и Юпитера. Что же значит все это скопление для нас?
Давайте посмотрим, кто такой скорпион, ведь недаром же именно это существо было выбрано символом, отображающим эту непростую энергетику. Что мы знаем о скорпионах в природе? Во-первых, скорпионы плохо видят, но у них есть вырост на брюшке покрытый ворсинками, они улавливают вибрации и поэтому знают о приближении опасности или добычи. Других органов чувств у них нет.
Астрологические Скорпионы прекрасно считывают пространство и собеседника, их невозможно обмануть. Они интуитивно чувствуют опасность и доверяют своему внутреннему шестому чувству.
Скорпионы живут обособленно, стараются не попадаться на глаза почуяв опасность. Они прячутся в листьях или под корягами. Скорпион не нападает первым на человека, обычно он жалит, когда мы наступает на него. Укус скорпиона очень болезненный, в некоторых случаях смертелен.
Выраженный знак Скорпиона в гороскопе человека также дает тягу к уединению и скрытности. Защищаясь, он может глубоко ранить словами, и эта боль останется надолго. У них мало обыденного сострадания, такой человек не будет говорить о том, как страшно, что в 21 веке люди умирают от голода и болезней, такой человек пойдет в самую опасную зону рискуя собой, чтобы спасти других.
Скорпионы могут впадать в каталепсию от жары или холода. Этот знак символизирует смерть, очищение и трансформацию, переход из одного состояния в другое.
Если не будет достаточно пищи, скорпионы будут поедать друг друга. Скорпионы не тот знак, который пойдет на уступки. И если ему придется защищаться, он будет сражаться до конца, а в достижении цели будет использовать любые средства. Вот такие параллели мы можем привести из животного мира.
Мы движемся к новолунию 24 ноября. Чем ближе к новолунию, тем меньше эмоциональной силы, чтобы противостоять обычным житейским трудностям. С другой стороны, когда Луна слаба, ум становится ясным и активным, поэтому интеллектуальная работа более продуктивна.
В день новолуния в Скорпионе нужно максимально дистанцироваться от ругани и ссор, не рисковать и не подвергать себя или близких опасности. Важно быть осторожнее и внимательнее на дорогах, так как раздражительность может зашкаливать.
Это время, когда нужно заняться самой грязной работой: очистить септик-танк, промыть раны от гноя, похоронить умершее и двигаться вперед. Будьте готовы к самым „грязным“ эмоциям. Это часть каждого. Сейчас время увидеть именно свой собственный негатив - чужой мы видим всегда.
Любое качество может быть окрашено разными оттенками. Наша задача - подняться из темных негативных тонов, как горе и апатия, к светлым и радостным, как успех, воодушевление и энтузиазм. И здесь энергетика Скорпиона, так щедро проявленного будет нам в помощь, если мы хотим изменений.
Если эта тема новая для вас, то начните с одного качества в себе, которое вы хотите изменить. Не избавиться, а именно изменить. Мы не можем просто так что-то оставить, не трансформировав это в новую форму. Например критика. Человек который критикует, обычно замечает детали, невидимые другим. Если осознанно переключить внимание на позитивные аспекты, то такой человек сможет решать проблемы, которые не под силы большинству, видеть перспективы и выход из тупика. Следует лишь сменить угол зрения. А это под силу каждому.
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