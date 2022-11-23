Употребление моркови поможет похудеть и предотвратить рак

Специалисты уверены, морковь должна быть обязательна в рационе тех, кто стремится похудеть. Овощ способствует предотвращению увеличения жировой ткани, тем самым защищая от ожирения, пишет Passion.

Также в продукте очень мало калорий, но при этом он быстро дает чувство насыщения. Морковь является богатым источником клетчатки, а она благоприятно влияет на работу ЖКТ.

Кроме того, овощ помогает при заболеваниях печени. Орган очень легко повредить неправильным питанием, но морковь способна восстановить ферменты печени благодаря богатым питательным веществам.

Но морковь может помочь не только при похудении, но и при онкологии. Ученые доказали, что вещество кармонин, содержащееся в овоще, способно уничтожать раковые клетки. В ходе экспериментов удалось установить, что кармонин воздействует на определенный ген, который помогает опухоли избежать воздействия иммунной системы.