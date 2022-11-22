Что делать с кожурой от мандаринов: 3 веские причины больше не выбрасывать ее в мусорку

В зимний период сочные мандарины есть на столе каждой семьи. Иногда мы можем есть эти ароматные цитрусовые килограммами, даже не задумываясь, что кожуру от них может не стоит бездумно выкидывать в мусорку.

В красивой оранжевой шкурке содержатся не только эфирные масла, но и фитонциды, каротиноиды, витамины, антиоксиданты и еще масса других ценных веществ. Запоминай, как разумно использовать „отходы“ от „зимних семечек“ с максимальной выгодой для собственного здоровья.

При метеоризме и дисбактериозе

Чувствуешь, что живот часто буквально распирает от избыточного скопления газов? В этих случаях отлично поможет предварительно высушенная кожура мандаринов. Измельчи ее в кофемолке и добавляй в творог или кашу — 1 чайной ложки на порцию будет вполне достаточно. Так ты не только придашь привычным блюдам интересный вкус, но и нормализуешь работу ЖКТ.

При бронхите

Справиться с воспалением слизистой оболочки бронхов также поможет высушенная кожура от мандаринов. 2 столовые ложки измельченной шкурки залей 1,5 стакана кипятка и продержи на слабом огне 5 минут. Далее настаивай средство в течение часа, а потом его процеди.

Целебный мандариновый отвар принимай в подогретом виде по половине стакана 2-3 раза в день. Лучше делать это за полчаса до еды. Результат увидишь сама: бронхит пройдет гораздо легче и быстрее!

Для отхождения мокроты

Мандариновые шкурки хорошо помогают и при сухом кашле. Чтобы мокрота отходила быстрее, возьми 2 столовые ложки измельченной кожуры и залей ее стаканом водки. Настаивай чудо-средство неделю в темном месте, а перед употреблением не забудь процедить. Достаточно принимать по 20 капель настойки, растворенной в воде, 3 раза в день. Сработает такой рецепт не хуже муколитиков из аптеке!