6 эфирных масел, которые подойдут для ароматизации дома и не только

1. Лаванда

Эфирное масло лаванды — отличное расслабляющее средство. Если хотите снять стресс и успокоиться, просто поставьте рядом аромалампу с этим запахом.

Кроме этого, масло лаванды работает еще и как антисептик (чтобы облегчить простуду, можно сделать ингаляцию).

Также лаванда дезинфицирует воздух. Для этого достаточно добавить пару капель масла в увлажнитель или на лампочки в светильниках.

На этом польза для здоровья не заканчивается: аромат растения снимает головную боль, если капнуть немного на подушку.

Благодаря своим антисептическим свойствам масло лаванды годится и для уборки. Например, чтобы лучше обработать пол и оставить на нем приятный аромат, добавьте несколько капель в ведро с водой, которой будете мыть поверхность.

2. Роза

Масло розы — это не только замечательный ароматизатор, оно также обладает рядом других полезных свойств. Например, с его помощью можно снять стресс и расслабиться после тяжелого рабочего дня.

Аромат розы обладает успокаивающим и гармонизирующим действием.

Его можно применять вместо освежителя воздуха, например, в санузле. Для этого нанесите пару капель на ватный диск и положите его на полку или бачок унитаза.

Кроме того, эфирное масло розы можно добавлять в воду для уборки, и тогда по дому распространится приятный тонкий аромат.

3. Иланг-иланг

Масло иланг-иланга, несмотря на довольно тяжелый аромат, отлично помогает в борьбе с бессонницей и успокаивает сердечный ритм. Оно способствует расслаблению и снижает тревожность.

Из-за яркого аромата иланг-иланг используют в минимальных количествах и не дольше, чем две недели подряд.

Эфирное масло отлично работает и во время уборки. Так, чтобы, например, избавиться от неприятного запаха из пылесоса, можно положить внутрь небольшую салфетку, смоченную в масле.

4. Грейпфрут

Масло грейпфрута пригодится, если, наоборот, вам нужно взбодриться и настроиться на продуктивность.

Также это мощный природный антидепрессант, который заодно устраняет тревожность.