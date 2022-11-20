6 эфирных масел, которые подойдут для ароматизации дома и не только(1)
Лаванда, иланг-иланг, ель и другие масла, которые не только приятно пахнут, но и пригодятся в уборке, снимут стресс и даже пригодятся в оздоровлении, пишет dom.mail.ru.
1. Лаванда
Эфирное масло лаванды — отличное расслабляющее средство. Если хотите снять стресс и успокоиться, просто поставьте рядом аромалампу с этим запахом.
Кроме этого, масло лаванды работает еще и как антисептик (чтобы облегчить простуду, можно сделать ингаляцию).
Также лаванда дезинфицирует воздух. Для этого достаточно добавить пару капель масла в увлажнитель или на лампочки в светильниках.
На этом польза для здоровья не заканчивается: аромат растения снимает головную боль, если капнуть немного на подушку.
Благодаря своим антисептическим свойствам масло лаванды годится и для уборки. Например, чтобы лучше обработать пол и оставить на нем приятный аромат, добавьте несколько капель в ведро с водой, которой будете мыть поверхность.
2. Роза
Масло розы — это не только замечательный ароматизатор, оно также обладает рядом других полезных свойств. Например, с его помощью можно снять стресс и расслабиться после тяжелого рабочего дня.
Аромат розы обладает успокаивающим и гармонизирующим действием.
Его можно применять вместо освежителя воздуха, например, в санузле. Для этого нанесите пару капель на ватный диск и положите его на полку или бачок унитаза.
Кроме того, эфирное масло розы можно добавлять в воду для уборки, и тогда по дому распространится приятный тонкий аромат.
3. Иланг-иланг
Масло иланг-иланга, несмотря на довольно тяжелый аромат, отлично помогает в борьбе с бессонницей и успокаивает сердечный ритм. Оно способствует расслаблению и снижает тревожность.
Из-за яркого аромата иланг-иланг используют в минимальных количествах и не дольше, чем две недели подряд.
Эфирное масло отлично работает и во время уборки. Так, чтобы, например, избавиться от неприятного запаха из пылесоса, можно положить внутрь небольшую салфетку, смоченную в масле.
4. Грейпфрут
Масло грейпфрута пригодится, если, наоборот, вам нужно взбодриться и настроиться на продуктивность.
Также это мощный природный антидепрессант, который заодно устраняет тревожность.
Еще аромат грейпфрута активизирует умственную деятельность и помогает в борьбе с респираторными заболеваниями.
Цитрусовые масла, в том числе и грейпфрутовое, можно использовать в уборке. Его применяют для обработки поверхностей от жира и нагара. Обычно для этого масло смешивают с содой или уксусом, затем получившейся смесью очищают технику и другие поверхности.
5. Ладан
Этот специфический и достаточно яркий аромат действует успокаивающе, помогая победить стресс.
Ладан добавляют в аромалампы или прямо в ванну, обычно достаточно пяти-шести капель.
Рекомендуется применять масло в борьбе с респираторными заболеваниями, так как оно положительно влияет на дыхательную систему. Чтобы облегчить состояние больного, можно сделать короткую пятиминутную ингаляцию.
Ладан также используется для влажной уборки и дезинфекции помещений.
6. Ель
Помимо того, что масло ели ассоциируется с Новым годом и зимним лесом, что само по себе приятно, оно еще и обладает рядом полезных качеств. Так, оно отлично укрепляет иммунитет и помогает организму восстанавливаться после заболеваний.
Еще этот аромат улучшает обмен веществ. Масло ели добавляют в аромалампы и в воду для ингаляций.
Хвойный ароматизатор можно использовать и для уборки. Чтобы в доме приятно пахло, а поверхности были продезинфицированы, возьмите пять капель масла и добавьте в воду для мытья пола или других поверхностей.
Ель можно добавлять в натуральные стиральные порошки, чтобы придать одежде приятный свежий аромат.
И, наконец, этот продукт поможет избавиться от насекомых в доме. Для этого просто добавьте пару капель в аромалампу и поставьте ее там, где завелись нежелательные гости.