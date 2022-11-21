Гороскоп с 21 по 27 ноября 2022: у кого будет позитивная неделя, а кому стоит избегать разочарований?

У Раков в эти семь дней ожидается довольно много важных и необычных событий в жизни. Заговоры на удачу помогут пережить эти события с достоинством и успехом. Умело расставлять свои сети будут враги, поэтому важно научиться анализировать ситуацию и принимать взвешенные решения. Это не повод не доверять вообще никому, но придется быть более избирательными. Будет крайне важно внимательно следить за реакцией людей на любые действия, события, слова. Читать окружающих по их невербальным жестам будет проще простого.

В период с 21 по 27 число Близнецам, вероятно, придется больше времени посвящать общению и знакомствам. Чтобы избежать разочарования в общении с новыми или уже знакомыми людьми, важно не ждать от них слишком многого. Астрологи настоятельно советуют не обижаться на несдержанные обещания и легкую ложь, особенно в понедельник — самый опасный день недели. Также Близнецам стоит быть внимательнее, ведь Вселенная начнет посылать им знаки, указывающие на то, что жизненный путь выбран неверно. Влияние Меркурия поможет это исправить.

Тельцам в эти семь дней, возможно, придется больше общаться с людьми, причем на самые разные темы и в самых разных ситуациях. Астрологи настоятельно рекомендуют представителям данного Знака развивать свой дар убеждения, чтобы становиться успешнее и добиваться своего быстрее. В этом им помогут полезные советы. Сейчас ни в коем случае нельзя переоценивать свои возможности, навыки. Тельцы-реалисты станут самыми продуктивными и эффективными представителями своего Знака. Нужно перестать смотреть на мир сквозь розовые очки.

У Овнов сейчас наступает время, когда им нужно действовать. Например, это будет крайне благоприятная неделя для поисков новой работы, деловых знакомств, собеседований. Для удачного собеседования можно воспользоваться шестью техниками и советами. Это очень важно для тех Овнов, которые в данный момент ищут работу и очень хотят стать успешными. Планеты дают зеленый свет в спорте и попытках начать цикл физических упражнений. Овнам захочется больше двигаться, так как ночные светила вдохнут в них силу и уверенность в себе.

Лев

Львам в начале недели будет сложно совладать со своими эмоциями, но уже во вторник ситуация сильно изменится. Еще лучше астрологическая обстановка будет с пятницы, когда Юпитер избавится от ретроградности. Это событие сделает Львов менее мнительными и более смелыми. Не стоит сейчас воспринимать всё плохое слишком близко к сердцу. Любые невзгоды, как мелкие, так и большие, достаточно быстро исчезнут, не оставив даже следа. В понедельник, когда Венера и Меркурий постараются посеять в головах Львов хаос, пять простых оберегов для дома и семьи окажутся крайне полезными.

Дева

Не исключено, что Девы в период с 21 по 27 ноября задумаются о том, как найти свой путь к счастью и гармонии. Сейчас самое лучшее время, чтобы начать следовать семи шагам, которые точно приведут их к успеху и ощущению этого самого счастья. Возможно, придется изменить свое отношение к каким-то вещам и событиям, простить какого-то человека. На финансовом и деловом радаре могут возникнуть новые претенденты на роль ментора и наставника, а также новые возможности. Дев могут пригласить на новое место работы, так что лучше внимательно рассмотреть все входящие предложения.

Весы

Планеты и звезды помогут Весам в разрешении их кармических задач. На этой неделе представители данного Воздушного Знака станут намного счастливее, причем для этого не нужно будет много денег или внимание противоположного пола. Счастье рождается внутри нас. Весы смогут это осознать и понять, что уже давно у них все в полном порядке, а мелкие невзгоды — это всего лишь побочный шум, который никак не влияем на мироощущение. Если раньше звезды были не у дел, то сейчас они возьмут Весов под свое крыло. Особенно позитивным будет конец недели из-за смены направления движения Юпитера.

Скорпион