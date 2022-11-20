Какой маникюр сделать на Новый год-2023: главные цвета года Черного Кролика

2023 год по восточному календарю пройдет под знаком Черного Водяного Кролика. И хотя официально год кролика вступил в силу только 22 января, после китайского нового года, многие считают важным провожать 31 декабря, вооружившись приметами нового символа.

Многие в новогоднюю ночь выбирают наряды в главных цветах наступающего года. Если ты хочешь, чтобы твой образ притягивал удачу года кролика по-максимуму, можешь сделать маникюр в таких же оттенках.

Черный

Черный кролик = черный маникюр. Если тебе черный цвет кажется слишком мрачным, можешь разбавить дизайн нейтральными оттенками: белым, серым или нюдовым. Или же добавить золотисто-серебряные детали — они лишними никогда не бывают!

Синий

Кролику нравятся все природные оттенки. А голубой и синий цвет еще и отсылают в теме воды — не говоря уже о том, что это главные тона зимы.

Кстати, лучшим вариантом маникюра может стать именно сочетание черной и синей палитры.

Зеленый

Еще один новогодний цвет, который может нести скрытую символику. Сочетай его с черным, белым, бежевым или более яркими тонами — золотистым, красным или морковным.

Сочетание цветов

Год кролика — это еще и год кота. Помнишь, что трехцветные кошки приносят удачу? Этот факт может пригодиться и при создании новогоднего маникюра. Особенно, если хочется не обходить стороной черный цвет, но получить более яркий результат.