Несколько вопросов, которые мужчины чаще всего задают о сексе, и ответы на них: объясняет сексолог

Шантель рассказала, с какими вопросами к ней обычно приходят представители „сильной половины“ человечества, и, мы конечно же, спешим поделиться с тобой их сокровенными мечтами. Хотя, если подумать, скорее эти вопросы напоминают ночные кошмары — судя по всему, парни обращаются к сексологу только тогда, когда порядком напуганы!

„Доктор, почему у меня не стоит?!“

У тебя был когда-нибудь любовник, у которого так ничего и не получилось? Оказывается, это самый популярный вопрос, с которым мужчины приходят к сексологу. Шантель объясняет, что эректильная дисфункция может случится с обладателем члена любого возраста — это нормально и в 20, и в 50 лет. Причин могут быть десятки — стресс, депрессия, побочные эффекты лекарств, проблемы с сосудами или гормонами, чрезмерное количество выпитого и так далее. У тех, кто моложе, дисфункция обычно вызвана психологическими факторами, но не всегда — поэтому если сложности повторяются, просто отправь партнера к врачу. А если выяснится, что он здоров — к психотерапевту!

„Почему я так быстро кончаю?“

Преждевременная эякуляция нередко становится предметом шуток в кино, но в реальной жизни она — совсем не повод для смеха и может быть весьма разрушительной для страдальцев и их партнерш. Кстати, о том, что у парня есть эта проблема, надо судить совсем не по времени: ее диагностируют у тех мужчин, которые не в состоянии удержаться от эякуляции раньше, чем им этого хочется.

По словам Шантель, чаще всего преждевременная эякуляция связана с беспокойством и тем, что происходит в мозгу, и не имеет никакого отношения к самому пенису. Лечат ее обычно при помощи психотерапии и/или лекарств, и быстрых решений не существует — для того, чтобы избавиться от сложностей, требуется длительное время и готовность мужчины работать над решением проблемы.

„Почему я вообще не могу кончить?“