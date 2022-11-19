Несколько вопросов, которые мужчины чаще всего задают о сексе, и ответы на них: объясняет сексолог
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За годы работы психологом-сесологом Шантель Оттен видела многое. И, конечно же, она отлично знает, какими „недугами“ мужчины чаще всего страдают в спальне.
Шантель рассказала, с какими вопросами к ней обычно приходят представители „сильной половины“ человечества, и, мы конечно же, спешим поделиться с тобой их сокровенными мечтами. Хотя, если подумать, скорее эти вопросы напоминают ночные кошмары — судя по всему, парни обращаются к сексологу только тогда, когда порядком напуганы!
„Доктор, почему у меня не стоит?!“
У тебя был когда-нибудь любовник, у которого так ничего и не получилось? Оказывается, это самый популярный вопрос, с которым мужчины приходят к сексологу. Шантель объясняет, что эректильная дисфункция может случится с обладателем члена любого возраста — это нормально и в 20, и в 50 лет. Причин могут быть десятки — стресс, депрессия, побочные эффекты лекарств, проблемы с сосудами или гормонами, чрезмерное количество выпитого и так далее. У тех, кто моложе, дисфункция обычно вызвана психологическими факторами, но не всегда — поэтому если сложности повторяются, просто отправь партнера к врачу. А если выяснится, что он здоров — к психотерапевту!
„Почему я так быстро кончаю?“
Преждевременная эякуляция нередко становится предметом шуток в кино, но в реальной жизни она — совсем не повод для смеха и может быть весьма разрушительной для страдальцев и их партнерш. Кстати, о том, что у парня есть эта проблема, надо судить совсем не по времени: ее диагностируют у тех мужчин, которые не в состоянии удержаться от эякуляции раньше, чем им этого хочется.
По словам Шантель, чаще всего преждевременная эякуляция связана с беспокойством и тем, что происходит в мозгу, и не имеет никакого отношения к самому пенису. Лечат ее обычно при помощи психотерапии и/или лекарств, и быстрых решений не существует — для того, чтобы избавиться от сложностей, требуется длительное время и готовность мужчины работать над решением проблемы.
„Почему я вообще не могу кончить?“
Задержка эякуляции может показаться привлекательной — ведь человек, который ею страдает, способен заниматься сексом часами. Вот только на практике расстроенными оказываются все — и мужчина, который не может получить оргазм, и его любовница — ведь большинству из нас совсем не нужны марафоны из фрикций.
„Существует множество причин, по которым может возникнуть задержка эякуляции, и прежде чем прийти на прием к сексологу, стоит пройти медицинское обследование“, — объясняет Шантель. Ее часть работы — это помочь мужчине наладить связь со своим телом, а также поработать с обоими партнерами, чтобы снизить их беспокойство по поводу возникшей проблемы.
„Почему я так нервничаю в постели?“
„Нервничать в постели с новым партнером или во время экспериментов нормально, — объясняет сексолог. — Иногда это даже может усилить возбуждение. Но иногда беспокойство может перерастать в панику или страх перед всем, что связано с сексом“. По ее словам, такое может случится и с мужчинами, и женщинами: люди обоих полов часто беспокоятся, что проявят себя в постели недостаточно хорошо.
У мужчин, по словам Шантель, всё осложняется тем, что их „недостаточно хорошо“ сразу становится очевидным (см. вопрос номер два про эректильную дисфункцию). Сексолог советует прежде всего осознать: убеждение, что в постели надо непременно блеснуть мастерством и выносливостью — полный отстой! Если вдруг не получается успокоиться самостоятельно, следует пойти к психологу — он поможет справиться с тревогой и приобрести уверенность в себе.
Источник: The Voice