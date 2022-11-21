21.11.2022, 19:43
ЖЕНСКИЕ ПРИЗНАНИЯ | Откровенно о поведении мужчин в социальных сетях: мои нервы на пределе!
Какой позиции придерживаетесь вы? Делитесь в комментариях!
ФОТО: | Shutterstock
Насколько хорошо ваш любимый человек ведет себя в социальных сетях - нормально или нет переписываться с бывшими возлюбленными и кидать лайки на фотографии прекрасных дам?
Пять эстонских женщин делятся с Naistekas своим отношением и разнообразным опытом по этому вопросу, и из их историй можно многому научиться.