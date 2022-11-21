Секс и отношения
21.11.2022, 19:43

ЖЕНСКИЕ ПРИЗНАНИЯ | Откровенно о поведении мужчин в социальных сетях: мои нервы на пределе!

 
Какой позиции придерживаетесь вы? Делитесь в комментариях!
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1967412148
ФОТО: SPF | Shutterstock

Насколько хорошо ваш любимый человек ведет себя в социальных сетях - нормально или нет переписываться с бывшими возлюбленными и кидать лайки на фотографии прекрасных дам?

Пять эстонских женщин делятся с Naistekas своим отношением и разнообразным опытом по этому вопросу, и из их историй можно многому научиться.

Мои нервы на пределе. Что не так с мужчинами?

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RusDelfi
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