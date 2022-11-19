Психолог раскрыл способ безболезненного расставания с мужчиной, с которым нет будущего

Специалист считает, что поставить точку в отношениях так тяжело, так как в основе человеческой психологии лежит эффект неприятия потери. Это эволюционно обусловленный механизм, из-за которого мы предпочитаем избегать потерь, несмотря даже на очевидный выигрыш. Именно поэтому человек цепляется за изживший себя роман, как за дорогую сердцу вещь – в общем, уже бесполезную, а выбросить все равно жалко.

По мнению психолога, самый действенный способ, помогающий блокировать этот механизм, это усилить его в несколько раз. Что это значит? Нужно вытеснить неприятие потери отношений неприятием потери счастья в случае их продолжения. Чтобы это сделать, нужно максимально красочно представить ваш токсичный роман и постараться ощутить буквально физически, как из-за него ускользает ваше счастье. Это поможет понять, сколько всего вы упускаете, держась за эти отношения.

Но как понять, что пора ставить точку? Денис Долгов называет несколько признаков, по которым можно понять, что человеку нужно выходить из изживших себя отношений.

Первое – навязчивые движения. У партнера появляются нетипичные для него привычки дергать ногой, рукой, ходить по комнате, постукивать пальцами. Таким образом его тело показывает, что ему не комфортно рядом с вами.

Второе – улыбка на лице появляется все реже. Если вы заметили, что мужчина перестал рядом с вами чувствовать себя радостным, это повод задуматься над вашим романом.

Третье – избегание тактильного контакта и соблюдение дистанции. Физическая отстраненность чаще всего говорит и о психологической, эмоциональной закрытости человека.

И четвертое – он не смотрит на вас. Взгляд мужчины блуждает везде, только не на вашем лице, и уж точно его глаза не желают встречаться с вашими.

Все эти признаки указывают на то, что в отношениях потух огонь и лучше будет для вас обоих отпустить друг друга, а не продолжать мучать.