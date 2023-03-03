Семейный терапевт анализирует мужские фото в приложении для знакомств: люди должны более старательно выбирать фото

Она подтверждает: „Зачастую люди уже в описании профиля пишут кого они ищут и какими являются“.

Некоторые типажи четко выделяются, но она может описать только мужчин. „Есть те, кто сидит там для того, чтобы забыть бывших – и не скрывают этого. Или же „правда“ быстро всплывает, так как человек начинает жаловаться. Если два таких пользователя столкнуться, они смогут поддержать друг друга и поплакаться в плечо“.

Если фото профиля в стиле БДСМ, то не стоит кричать: фу! или боже! В Тиндере одни извращенцы! „Это честность, что четко формулирует ожидания человека“, - считает Лаанеметс. „Исследования подтверждают, что люди в приложениях для знакомств в целом прямолинейны. Намного больше, чем в обычной жизни“.

Лаанеметс заметила, что некоторые мужчины в Тиндере не выставляют фотографии и не пишут о себе ни слова. „Что они надеются там найти? Они состоят в отношениях? Не уверены в себе? Знамениты?“ Другие, например, для фото профиля выбирают фотографию с ребенком. „Это ненормально“, - подчеркивает психолог.

Фото профиля многое говорит о человеке. „Люди должны более старательно выбирать фото“, - улыбается Лаанеметс.