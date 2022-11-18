Как сохранить разнообразное питание при меньшем бюджете
Вынуждают ли вас высокие цены тратить сбережения или не покупать нужные вещи? Такого больше не будет, потому что кампания Maxima „Звенящие цены“ позволяет покупать необходимые продукты питания дешевле, чем вы могли бы ожидать.
Практически при каждом посещении магазина можно заметить, как цены снова немного выросли. Однако бесконечно отказываться от покупок невозможно – качественная еда способствует хорошему самочувствию, здоровью и работоспособности.
К счастью, Maxima приходит на помощь и помогает покупателям найти лучшие предложения на продукты питания и товары первой необходимости из широкого ассортимента Maxima. Теперь клиенты могут спокойно покупать более 200 основных продуктов питания и товаров первой необходимости – цены на продукты с этикеткой кампании останутся неизменными в течение всего месяца. В начале каждого месяца мы корректируем ассортимент товаров по кампании и выделяем в каждой категории товары по самой выгодной цене, из которых вы можете составить самую выгодную корзину покупок.
Продумайте и составьте план
Умный покупатель теперь может ознакомиться с тем, какие продукты доступны в магазинах Maxima по звенящим ценам, и продумать, какие блюда он может приготовить из них.
Свои мысли можно записать – тогда в тележке будут только те товары, которые помогут вам сэкономить.
Приятно отметить, что в ассортименте представлены именно те товары, которые больше всего нужны дома. В 83 магазинах Maxima этикеткой „Звенящие цены“ будут отмечены товары соответствующей категории по самой льготной цене – свежее мясо, хлебобулочные и молочные продукты, сыр и колбаса, фрукты и овощи, сухие ингредиенты, заготовки и консервы, т. е. все, что нужно для сытного приема пищи. Кроме того, товары для дома – от гигиенических и чистящих средств до подгузников и корма для домашних животных.
Составьте список покупок
После того, как первоначальный план готов, можно составить конкретный список покупок. Не забудьте добавить туда и другие необходимые вещи – например, гигиенические средства.
Если в семье есть домашнее животное, также важно быть в курсе его потребностей, чтобы, например, закончившиеся консервы или наполнитель для кошачьего туалета не заставили вас отправиться в магазин с более высокими ценами.
По возможности не скупитесь
Экономия и скупость – это совершенно разные вещи. Даже если вы будете экономить, вы сможете обеспечить разнообразное питание – не исключайте из меню мясные продукты или овощи. Звенящие цены Maxima позволят вам сохранить содержимое тарелки красивым и ярким.
Используйте еду с умом
Иногда из одного блюда можно приготовить несколько блюд. Остатки жаркого, например, можно использовать как в салатах, на бутерброде, так и в супах.
Вы также можете взять салат или бутерброд на работу. Таким образом, вы можете не ходить в кафе, а пообедать им, что опять же позволит сэкономить деньги. Сумма, сэкономленная за месяц или год, может быть удивительно большой.
Также подумайте о неожиданных ситуациях
Есть ли у вас дома запасы на случай, если вам придется несколько дней не ходить в магазин? О кризисных запасах говорят сейчас много, но самое главное – подумать о том, что нужно именно вашей семье. „Звенящие цены“ от Maxima – это хорошая возможность обеспечить себе душевное спокойствие и запастись продуктами питания и товарами первой необходимости дома в чуть большем количестве, чем вы потребляете за один раз.
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