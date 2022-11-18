Как сохранить разнообразное питание при меньшем бюджете

Практически при каждом посещении магазина можно заметить, как цены снова немного выросли. Однако бесконечно отказываться от покупок невозможно – качественная еда способствует хорошему самочувствию, здоровью и работоспособности.

К счастью, Maxima приходит на помощь и помогает покупателям найти лучшие предложения на продукты питания и товары первой необходимости из широкого ассортимента Maxima. Теперь клиенты могут спокойно покупать более 200 основных продуктов питания и товаров первой необходимости – цены на продукты с этикеткой кампании останутся неизменными в течение всего месяца. В начале каждого месяца мы корректируем ассортимент товаров по кампании и выделяем в каждой категории товары по самой выгодной цене, из которых вы можете составить самую выгодную корзину покупок.

Продумайте и составьте план

Умный покупатель теперь может ознакомиться с тем, какие продукты доступны в магазинах Maxima по звенящим ценам, и продумать, какие блюда он может приготовить из них.

Свои мысли можно записать – тогда в тележке будут только те товары, которые помогут вам сэкономить.

Приятно отметить, что в ассортименте представлены именно те товары, которые больше всего нужны дома. В 83 магазинах Maxima этикеткой „Звенящие цены“ будут отмечены товары соответствующей категории по самой льготной цене – свежее мясо, хлебобулочные и молочные продукты, сыр и колбаса, фрукты и овощи, сухие ингредиенты, заготовки и консервы, т. е. все, что нужно для сытного приема пищи. Кроме того, товары для дома – от гигиенических и чистящих средств до подгузников и корма для домашних животных.

Составьте список покупок

После того, как первоначальный план готов, можно составить конкретный список покупок. Не забудьте добавить туда и другие необходимые вещи – например, гигиенические средства.

Если в семье есть домашнее животное, также важно быть в курсе его потребностей, чтобы, например, закончившиеся консервы или наполнитель для кошачьего туалета не заставили вас отправиться в магазин с более высокими ценами.