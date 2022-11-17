Исследование: фертильность мужчин во всем мире снизилась на 50% за последние 50 лет

Ученые из Еврейского университета Иерусалима заявили, что за последние 50 лет фертильность мужчин во всем мире снизилась примерно на 50%, сообщает DetiMail.

К таким выводам ученые пришли, проанализировав данные о мужском бесплодии, собранные специалистами в нескольких странах между 1973 и 2018 годами.

„Мы зафиксировали серьезное снижение в концентрации половых клеток, произошедшее за последние полвека, причем в текущем столетии этот процесс заметно ускорился. Что породило этот феномен, мы пока не можем сказать, однако он может быть связан как с нарушениями в процессе формирования половых клеток внутри эмбрионов, так и с токсинами и вредными привычками“, — заявил профессор Еврейского университета Иерусалима Хагай Левин.

Ученые отметили, что полученные результаты говорят об усугублении проблемы мужского бесплодия по всему миру в ближайшем будущем.

По оценкам ВОЗ, на сегодняшний день около 10-15% семейных пар в западных странах не может завести детей из-за бесплодия одного из супругов, причем доля бесплодных мужчин и женщин примерно равна.