Всего один договор защитит Вашу жизнь и финансовое благополучие близких

Чтобы одно страхование не исключало другое, страховщик ERGO объединил в обновленном страховом продукте „Страхование жизни+“ два упомянутых выше основных покрытия: страхование жизни и страхование от несчастных случаев, а также необходимые дополнительные покрытия в зависимости от потребностей и образа жизни клиента. Пакетное решение „Страхование жизни+“ также включает покрытие на случай онкологического заболевания и 38 критических заболеваний, при которых клиенту также выплачивается определенная страховая сумма.

В практике ERGO неоднократно бывали печальные ситуации, когда в результате внезапной проблемы со здоровьем умирали молодые, полные жизни люди. „Основное покрытие по страхованию жизни защищает человека от риска наступления смерти. В случае смерти страховое возмещение будет выплачено семье умершего, и родственники смогут использовать деньги по своему усмотрению. При наличии страхования от несчастных случаев страховое возмещение наследникам умершего будет выплачиваться только при наступлении смерти в результате несчастного случая, но не в случае проблемы со здоровьем“, — добавила Савет.

„Когда люди желают застраховаться на случай смерти или от несчастных случаев, им бывает трудно выбрать подходящий продукт. Как правило, оформляется лишь страхование от несчастных случаев, хотя по статистике проблемы со здоровьем гораздо опаснее несчастных случаев, — сообщает представитель ERGO Реэт Савет. — Часто люди заблуждаются в том, что проблема со здоровьем также признается несчастным случаем. Но в действительности она считается заболеванием, поэтому не всегда может быть достаточно лишь одного страхования от несчастных случаев“.

По данным Департамента статистики, в прошлом году умерли 18 587 жителей Эстонии. Наиболее распространенными причинами смерти стали заболевания сердечно-сосудистой системы, от которых скончался 8331 человек. Злокачественные опухоли привели к смерти 3840 человек, и 935 человек погибли в результате несчастных случаев.

Таким образом, новый гибкий продукт страхования жизни покрывает жизненные ситуации и связанные со здоровьем риски и гарантирует защиту всей семье. „Если ранее по многим дополнительным покрытиям приходилось заключать отдельные договоры, то сегодня один продукт охватывает все необходимые дополнительные покрытия в рамках одного договора, при этом действие многих покрытий распространяется также на несовершеннолетних детей застрахованного“, — объяснила Савет.

Страхование жизни учитывает риски, связанные с возрастом, состоянием здоровья и образом жизни, поэтому выбор дополнительного покрытия для молодежи очень широк. „Как правило, у молодых людей здоровье в порядке, они активны и еще не несут серьезной ответственности за других“, — добавила Савет. По ее словам, все виды защиты и условия договора, включая страховую сумму, можно в любой момент изменить. „На разных этапах образ жизни и объем ответственности людей меняются, поэтому вполне логично, что будут меняться и потребности в страховании“.

Сумму страхового возмещения можно установить в размере нетто-дохода за четыре года. „Это обеспечит вашей семье средства к существованию в случае, если произойдет худшее“, — отметила Савет. — То же самое касается ситуации, когда из-за болезни или несчастного случая человек попадает в больницу и не может ходить на работу. В таком случае страховая компания выплатит компенсацию за койко-дни в стационаре и возмещение за дни, проведенные на больничном“.

Оформить страхование жизни с различными видами покрытия можно и без страхования от несчастных случаев. Однако людям, занимающимся спортом и ведущим подвижный образ жизни, рекомендуется выбирать оба покрытия. При активном образе жизни часто случаются различные травмы, поэтому представитель ERGO считает разумным выбрать в дополнение к основной защите такие типы возмещения по страхованию от несчастных случаев, как компенсация на случай смерти, инвалидности и травмы, а также плата за койко-дни и дополнительная медицинская помощь, и установить по ним индивидуальные страховые суммы.

Узнать подробнее о возможных дополнительных покрытиях и ознакомиться с условиями ERGO по новому продукту „Страхование жизни+“ можно здесь .

Информация о страховании жизни также доступна на сайте Союза страховых обществ.