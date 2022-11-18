Дневник эстонской женщины: „Привет-привет! Как у тебя дела? Ты сошла с ума, раз пытаешься быть более трезвой?“

Также я выполнила одно предусмотренное в программе упражнение, помогающее в дальнейшем улаживать аналогичные ситуации и снимать стресс без алкоголя. Сначала я записала проблему, затем цель и возможные решения и, наконец, маленькие шаги в их направлении. Самое главное, что я поняла благодаря этому упражнению, было то, что многие ситуации в жизни не подвластны моему контролю, и я вообще не должна делать из них проблему. Мое отношение сразу изменилось. Раз проблема не моя, значит, мне не нужно пить из-за нее. Я наблюдала несколько ситуаций, в которых я обычно выпивала, и мне хотелось выпить вина, но теперь мне было намного проще принять осознанное решение не пить.

Например, на этой неделе на работе было очень сложно. Во вторник и в среду я поссорилась с коллегами, и мы как-то не смогли прийти к согласию. Я несколько раз думала: „Сегодня я точно открою дома бутылку вина и выпущу пар“. Плохое настроение сильно влияет на мое желание выпить. Но у меня в дневнике не было запланировано питье алкоголя в середине недели, поэтому я не открыла ту бутылку вина. Я подумала, что лучше я дождусь, когда мы закончим проект, и наступят выходные, и тогда расслаблюсь. Я молодец – сдержала свое обещание.

В шестом и седьмом модулях программы Selge внимание обращено на такие интересные темы как улаживание проблем и борьба с желанием выпить. В моем случае эти темы очень крепко взаимосвязаны. Я знаю, что проблемы – это часть жизни, и с этим нужно смириться и справляться. И хорошо бы решать эти проблемы, не допуская их скопления. А ведь так хорошо притупить негативные чувства с помощью бутылки вина и просто забыть обо всем. У меня даже есть дома любимое место для „решения проблем“. Это диван перед камином, где я устраивалась под одеялом. До сих пор мне очень успешно удавалось „решать проблемы“ таким образом, так как я не смотрела своим страхам и слабостям в лицо, а просто спокойно игнорировала их. Кто хозяин ситуации? Не я.

Мои друзья и коллеги знают меня достаточно давно, чтобы привыкнуть к моему веселому и всегда праздничному настроению. Они знают меня как человека, который не откажется от бокала вина или, на самом деле, скорее от целой бутылки и который всегда умело поддерживает хорошее настроение в компании, рассказывая истории и смеша окружающих. „Хорошо! Борюсь!“ – обычно отвечаю я им на их вопросы о моих стараниях жить более трезвой жизнью.

P.S.: Я купила для дивана подушку с тиграми и положила ее на свое любимое место. Я решила не сидеть там некоторое время. Посмотрим, как пойдут дела.

Я участвую в программе Selge уже месяц, и я дошла до модуля, связанного с преодолением трудностей, хотя случались и спады. Было бы здорово, если бы я прочитала это раньше и сразу узнала, что не нужно быть настолько строгой по отношению к себе. В последнее время я держалась молодцом, но нарушение данных обещаний и следование целям были для меня довольно серьезным вызовом. Пожалуй, этого я боялась вообще больше всего. И в первые недели участия в программе я чувствовала гораздо больше разочарования, нежели успеха.

Для того чтобы мотивация не падала, мне важно понимать, почему случаются спады и как с ними справляться, а также что это не конец света. Ведь я участвую в этой программе для своего собственного благополучия, и это участие не должно обуславливать дополнительный стресс. Человеку свойственно ошибаться. Я получала очень большую поддержку от Марта. Позитивные слова и поддерживающее отношение действуют определенно лучше, чем критика и обвинения. Я не представляю, насколько трудно было бы проходить через все это совершенно одной. К счастью, в рамках этой программы можно выбрать для себя поддерживающее лицо, которое при необходимости даст совет и окажет поддержку. Важно выбрать того, кто больше всех напоминает вам самих себя.

В первую неделю я выбрала себе в поддержку Кристьяна – руководителя и семейного человека, который любит общаться с друзьями и выпивать со своей спутницей жизни. Прямо как я. В каждом модуле я получаю от Кристьяна какой-то приемчик или совет, который утешает или подбадривает меня. Таким образом, я получаю двойную поддержку – от двух своих мужчин. Ха-ха.

По-моему, в случае спада и разочарования в себе очень помогает девятый модуль, который сосредоточен на негативных мыслях и их предотвращении. Для облегчения мрачных мыслей рекомендуется проанализировать эти мысли, сделать пару упражнений и запись в дневнике мыслей, а не хвататься за бокал. В моем случае дневник мыслей был бы лишним – я уже веду дневник и алкодневник, и на данный момент у меня нет откровенно негативных мыслей. Так что, я занимаюсь негативными мыслями тогда, когда они возникают. На эту неделю довольно концентрации на тревожных мыслях и спадах.

Вместо этого я попробовала найти приятное занятие, и в пятницу мы с семьей поехали в лес в надежде найти там грибы. Дети смогли порезвиться на природе, а я смогла вдоволь находиться и собрала в сосняке полкорзины грибов, которые теперь нужно засолить. Очень приятная получилась поездка.