Дневник эстонской женщины: Могу ли я назвать себя женщиной, которая поначалу старалась просто немного меньше пить, но...(5)
Мы публикуем записи в дневнике анонимного автора, в которых автор делится опытом и мыслями о своём пути к уменьшению употребления алкоголя, который он прошёл с программой „Selge“. Дневник ведёт 39-летняя женщина. Она – мать, спутница жизни, достойный коллега и предприимчивый человек. Однако она заметила, что употребление алкоголя происходит в её жизни чаще, чем следовало бы. В какой-то момент она поняла, что постепенно теряет контроль над своими чувствами, мыслями и привычками. Она решила обратиться за помощью. Анонимно, самостоятельно и онлайн. Ей очень помогает доступная с 2020 года интерактивная интернет-программа „Selge“, которая поддерживает человека в постановке и реализации целей по снижению употребления алкоголя в течение длительного времени. Кампания „Selge“ финансируется из средств Европейского социального фонда в рамках программы „Трезвая и здоровая Эстония“. Дополнительная информация: https://selge.alkoinfo.ee/?q=homepageguest&language=ru
До присоединения к программе „Selge“ меня больше всего беспокоило то, что мой сон ухудшился, и это, вероятно, было причиной общего низкого уровня энергии, который я постоянно ощущала.
Теперь, когда я приближаюсь к концу программы, в течение недели я обычно не пью вообще. Не знаю почему, но мне стало гораздо проще сказать „нет“ и провести день трезвой, чем ограничить количество и выпить только бокал вина. В прошлые выходные мы открыли вино за ужином. Я сознательно позволяла себе к этому дню 2 порции алкоголя, т.е. 2 небольших бокала вина. Но еда была такой вкусной, и нам было весело, и я не хотела оставлять вино на дне бутылки. Я выпила ещё немного. При этом... я оправдываю себя тем, что дети остались в деревне на пару дней, и мы хорошо провели время вдвоём.
Если оставить в стороне этот маленький „грех“, то я иду в ногу с программой, ведь мне удалось вернуться к более нормальному ритму сна и вообще добиться более спокойного состояния. И теперь я точно знаю, что если каждый день выпивать по бокалу вина, это негативно сказывается на моём здоровье.
Тем не менее, я выбрала ещё несколько советов из десятого модуля, которые решила попробовать для улучшения сна. Например, я перестала работать в спальне и стала оставлять спокойное время без экрана между повседневными делами и сном. Ещё я договорилась с собой не есть слишком много по вечерам. Еда на ночь – мой грех номер два после алкоголя. Кстати, для этого могла бы быть отдельная программа отчуждения.
Программа „Selge“ также рекомендует в случае тревожности и стресса выполнять простые упражнения на расслабление, но медитация и сознательное расслабление всегда были для меня сложными занятиями. Я вообще не планировала это практиковать, но на этой неделе заканчивала одну кампанию на работе, сроки поджимали, и нервы мои были на пределе. Я открыла сайт „Selge“ в конференц-зале и начала вспоминать одно дыхательное упражнение. С точной аудиоинструкцией это было очень легко и заняло всего 5 минут. На самом деле это так здорово, ведь для того, чтобы привести себя в спокойное состояние, требуется только тихая обстановка. Я также простила себя за разброс мыслей, ведь уже выучила простую вещь... нельзя быть слишком строгой к себе.
Вот и подходит к концу последняя неделя программы „Selge“, и я очень горжусь собой!!!
8 недель борьбы с вызовами с небольшими сбоями в программе завершились, и я искренне верю, что приобретённые за это время привычки я успешно сохраню. В течение недели я планирую как минимум четыре безалкогольных дня, а в выходные стараюсь держать порции алкоголя на разумном уровне, ведь иногда можно себе позволить.
Мой гид из программы „Selge“ больше не отправляет мне еженедельные электронные письма и не напоминает мне, что нужно заполнять алкогольный дневник, и мой Март всё ещё рядом со мной. И я очень рада за Марта тоже. Он также стал пить за это время намного меньше и выглядит как-то свежее и моложе. У нас обоих появилось больше энергии, чтобы уделять внимание друг другу и заниматься детьми, даже при их плохом настроении по утрам.
Но когда силы на исходе, нужно взять тайм-аут и вспомнить дыхательное упражнение. Самый большой урок, который я усвоила, заключается в том, что, несмотря на неодобрение друзей и ожидания других, я могу полагаться только на свою внутреннюю волю и полученный опыт. И это чувство не сравнится ни с чем!
Я лучше сплю? Да. Я стала счастливее и ярче? Да. На моём лице сияет улыбка? Конечно! Кто знает, может быть, когда-нибудь я полностью откажусь от алкоголя?! Возможно, и нет, но в любом случае приятно видеть, как в программе мой график употребления алкоголя активно спускался вниз. Кроме того, я горжусь тем, что смогла выйти из зоны комфорта и стать хозяином своих решений и выборов. И программа ведь никуда не исчезает – при необходимости я всегда могу к ней вернуться.