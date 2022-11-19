Дневник эстонской женщины: Могу ли я назвать себя женщиной, которая поначалу старалась просто немного меньше пить, но...

До присоединения к программе „Selge“ меня больше всего беспокоило то, что мой сон ухудшился, и это, вероятно, было причиной общего низкого уровня энергии, который я постоянно ощущала.

Теперь, когда я приближаюсь к концу программы, в течение недели я обычно не пью вообще. Не знаю почему, но мне стало гораздо проще сказать „нет“ и провести день трезвой, чем ограничить количество и выпить только бокал вина. В прошлые выходные мы открыли вино за ужином. Я сознательно позволяла себе к этому дню 2 порции алкоголя, т.е. 2 небольших бокала вина. Но еда была такой вкусной, и нам было весело, и я не хотела оставлять вино на дне бутылки. Я выпила ещё немного. При этом... я оправдываю себя тем, что дети остались в деревне на пару дней, и мы хорошо провели время вдвоём.

Если оставить в стороне этот маленький „грех“, то я иду в ногу с программой, ведь мне удалось вернуться к более нормальному ритму сна и вообще добиться более спокойного состояния. И теперь я точно знаю, что если каждый день выпивать по бокалу вина, это негативно сказывается на моём здоровье.

Тем не менее, я выбрала ещё несколько советов из десятого модуля, которые решила попробовать для улучшения сна. Например, я перестала работать в спальне и стала оставлять спокойное время без экрана между повседневными делами и сном. Ещё я договорилась с собой не есть слишком много по вечерам. Еда на ночь – мой грех номер два после алкоголя. Кстати, для этого могла бы быть отдельная программа отчуждения.