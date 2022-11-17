10 классных адвент-календарей с косметикой, которые наверняка понравятся вашей жене или подруге
Маленькие девочки любят шоколад, а большие девочки – косметику. GLOSS.ee cобрал самые классные адвент-календари 2022 для тех, кто любит ухаживать за своей кожей и делать макияж.
MAC Cosmetics Advent Calendar
Цена: €191.45
Количество продуктов: 24
MAC воплощает в жизнь все наши рождественские мечты с помощью этого потрясающего адвент-календаря, который содержит продукты MAC на сумму более 400 евро, включая 16 полноразмерных продуктов. В линейке вы найдете культовые помады Strobe Cream в оттенке Pinklite и новую тушь MAC Stack Mascara.
NYX Professional Makeup Beauty Advent Calendar
Цена: €37.99
Количество продуктов: 12
12 дней праздничного макияжа! Все содержимое календаря состоит из средств для губ, лица и глаз. Это специальная коллекция, выпущенная ограниченным тиражом и разработанная без жестокого обращения с животными.
LookFantastic Beauty Advent Calendar
Цена: £80.75
Количество продуктов: 26
Косметический ассортимент LookFantastic огромен, поэтому неудивительно, что из года в год выпуск адвент-календаря становится праздничным событием. Календарь, наполненный 26 товарами таких брендов, как Drunk Elephant, Rituals, Elemis, The Ordinary и By Terry, очень быстро раскупят. Так же, как это было в прошлом году. Поэтому — либо сейчас, либо никогда!
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