7 главных ошибок, которые все совершают в постели: мнение сексологов(3)
Неважно, как давно вы вместе — три дня или три года, — есть распространенные промахи, которые испортят сексуальную жизнь кому угодно.
О том, чего не стоит делать в постели, рассказала британский сексолог Руби Пейн и ее коллеги — всего в антирейтинг интимных привычек вошло пять пунктов.
Ошибка первая: ставить целью оргазм
По мнению Руби, оргазм — это лишь „счастливый побочный продукт“ секса, но никак не его смысл. Чрезмерная концентрация на оргазме приводит к тому, что оба человека чувствуют слишком большое давление, которое убивает настроение. Сексолог советует не сосредотачиваться на кульминации, а просто наслаждаться процессом, не думая каждую секунду о результате.
Ошибка вторая: смотреть на часы
Убийца атмосферы номер два — это время. Конечно, многие пары занимаются сексом в „экстремальных“ условиях — например, зная, что через 15 минут домой из школы вернуться дети. И всё же не стоит смотреть на часы, а еще лучше спланировать ситуацию так, чтобы в этом не было необходимости.
Ошибка третья: использовать одни и те же позы
Все мы обычно обращаемся к способам, которые хорошо себя зарекомендовали, и для секса не делаем исключения. Однако Руби считает, что иногда стоит проявлять любопытство — это поможет сделать интимную жизнь интереснее и продемонстрирует партнеру, что процесс не превратился для тебя в скучные супружеские обязанности. Еще один сексолог — Кейт Мойл — объясняет, что не стоит бояться нового. Главное — не начинать эксперименты неожиданно, а предварительно обсудить свои желания.
Ошибка четвертая: слишком много вина
Пара бокалов может поднять настроение, но когда алкоголя слишком много, это всё только испортит. „Если вы планируете ночь эротических игр, постарайтесь ограничить количество выпитого, иначе просто спиртное заглушит все ощущения и помешает вам получать удовольствие“, — говорит тренер по сексу и отношениям Несс Купер.
Ошибка пятая: принимать отказы близко к сердцу
Взрослая жизнь — это время, когда весь день под завязку забит делами. Не удивительно, что все мы устаем, и это сказывается на нашем сексуальном влечении. Руби считает, что очень важно не принимать отказ на свой счет. Бывает же так, что один человек проголодался, а второй — нет, верно? К сексу стоит относиться точно также, а не погружаться в бездну отчаяния, наполненную мыслями „Он больше меня не хочет и не любит“.
Ошибка пятая: не разговаривать
Язык во время секса надо использовать прежде всего по прямому назначению — чтобы спросить партнера о том, что ему нравится, что — нет, и чего бы еще хотелось. „Если вы пробуете что-то новое, убедитесь, что это устраивает не только вас. Не надо спрашивать об этом каждые пять секунд, но всё же не забывайте о диалоге“, — объясняет Руби.
Ошибка шестая: заниматься сексом слишком голодными и переевшими
Наше настроение меняется в зависимости от того, хотим ли мы есть или совсем недавно сытно поужинали. „Человек, которому не хватает энергии, не сможет проявить себя во время сексуальных игр в полной мере. Секс — это физическая активность, и нам нужна пища, которая придаст сил“, — объясняет Несс. С перееданием ситуация обратная — мы становимся слишком вялыми. Несс советует легкий ужин — он будет оптимальным вариантом перед активной ночью.
Ошибка седьмая: неправильная температура в спальне
И холод, и жара заставляют нас чувствовать себя некомфортно. Это, по словам Несс, мешает получать удовольствие от секса, и потому очень важно следить за тем, чтобы в комнате никто из не мерз и не истекал потом.
От себя хотим добавить восьмую ошибку — думать, что правила должна выполнять только ты. Не забывай, что мужчина должен вести себя точно также — не устраивать сцен, если у тебя нет настроения, озвучивать свои идеи заранее, а если ты согласилась — не забывать в процессе уточнить, оказалось ли их воплощение чем-то интересным или лучше прекратить эксперимент прямо сейчас.
Источник: The Voice