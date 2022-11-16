7 главных ошибок, которые все совершают в постели: мнение сексологов

О том, чего не стоит делать в постели, рассказала британский сексолог Руби Пейн и ее коллеги — всего в антирейтинг интимных привычек вошло пять пунктов.

Ошибка первая: ставить целью оргазм

По мнению Руби, оргазм — это лишь „счастливый побочный продукт“ секса, но никак не его смысл. Чрезмерная концентрация на оргазме приводит к тому, что оба человека чувствуют слишком большое давление, которое убивает настроение. Сексолог советует не сосредотачиваться на кульминации, а просто наслаждаться процессом, не думая каждую секунду о результате.

Ошибка вторая: смотреть на часы

Убийца атмосферы номер два — это время. Конечно, многие пары занимаются сексом в „экстремальных“ условиях — например, зная, что через 15 минут домой из школы вернуться дети. И всё же не стоит смотреть на часы, а еще лучше спланировать ситуацию так, чтобы в этом не было необходимости.

Ошибка третья: использовать одни и те же позы

Все мы обычно обращаемся к способам, которые хорошо себя зарекомендовали, и для секса не делаем исключения. Однако Руби считает, что иногда стоит проявлять любопытство — это поможет сделать интимную жизнь интереснее и продемонстрирует партнеру, что процесс не превратился для тебя в скучные супружеские обязанности. Еще один сексолог — Кейт Мойл — объясняет, что не стоит бояться нового. Главное — не начинать эксперименты неожиданно, а предварительно обсудить свои желания.

Ошибка четвертая: слишком много вина

Пара бокалов может поднять настроение, но когда алкоголя слишком много, это всё только испортит. „Если вы планируете ночь эротических игр, постарайтесь ограничить количество выпитого, иначе просто спиртное заглушит все ощущения и помешает вам получать удовольствие“, — говорит тренер по сексу и отношениям Несс Купер.

Ошибка пятая: принимать отказы близко к сердцу